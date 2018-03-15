Жители Восточной Гуты заявили, что не видели признаков применения химоружия

ВОСТОЧНАЯ ГУТА, 15 мар — РИА Новости. Жители Восточной Гуты, покинувшие район в четверг, заявили, что не видели признаков применения химического оружия в районе.

Массовый организованный выход жителей Восточной Гуты начался в четверг. Как ожидается, к концу дня район покинут не менее 13 тысяч человек из населенных пунктов Хамурия, Сакба и Хаззе.

"Я, конечно, не специалист в химическом оружии, но вы и сами видите, что на людях нет ожогов, язв и признаков удушья. Так что эти утверждения беспочвенны", — заявил житель Восточной Гуты Аднан Кафузи.

По мнению другого жителя района, Ибрагима Хакима, данные о применении химоружия также не являются достоверными.

"Информация о применении против нас химического оружия — неправда", — сказал Хаким.

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин заявил накануне, что Россия фиксирует рецидивы применения химоружия в "горячих точках", в том числе боевиками в Сирии. Ранее правительственные войска Сирии при зачистке населенного пункта Афтрис в Восточной Гуте после выхода оттуда боевиков обнаружили кустарную мастерскую по изготовлению химических боеприпасов.

Ранее в СМИ вновь появились сообщения о якобы применении сирийской армией в Восточной Гуте снарядов с хлором, в результате которых пострадали около 30 человек. За последний месяц в СМИ заявляли о химатаках в Восточной Гуте трижды.