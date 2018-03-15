Более пяти тысяч человек покинули Восточную Гуту в четверг

ВОСТОЧНАЯ ГУТА, 15 мар — РИА Новости. Более 800 человек ежечасно покидают Восточную Гуту в четверг через гуманитарный коридор, сообщил журналистам представитель ЦПВС генерал-майор Владимир Золотухин.

"Более пяти тысяч человек к настоящему моменту покинули населённые пункты Хамурия, Сакба и Хаззе через гуманитарный коридор. По оценке центра по примирению враждующих сторон в Сирии, ежечасно из Восточной Гуты выходят более 800 человек", — сказал он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>