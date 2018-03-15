Путин обсудил с членами Совбеза России ситуацию в Восточной Гуте

Прохожие на одной из улиц города Думы в Восточной Гуте. Архив

Прохожие на одной из улиц города Думы в Восточной Гуте. Архив

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Сирии, отмечены предпосылки для улучшения гуманитарной обстановки в Восточной Гуте, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ходе обсуждения ситуации в Сирии участники совещания констатировали позитивную динамику в урегулировании ситуации вокруг Восточной Гуты, отметив продолжающийся выход гражданского населения и наметившиеся предпосылки для улучшения гуманитарной обстановки", — сказал Песков журналистам.

Семнадцатая гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в четверг в 9.00 по местному времени (10.00 мск). Как сообщил журналистам представитель ЦПВС генерал-майор Владимир Золотухин, в четверг из Восточной Гуты с начала действия гуманитарной паузы выведено более 4 тысяч мирных жителей.

Как отметил пресс-секретарь президента, на совещании "обсуждались также текущие вопросы социально-экономической повестки дня".

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу, внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.