РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Комиссия ООН обвинила стороны конфликта в Сирии в сексуальном насилии

15:4715.03.2018
138110
© РИА Новости / Елизавета Исакова Штаб-квартира ООН в Женеве. Архивное фотоШтаб-квартира ООН в Женеве. Архивное фото
© РИА Новости / Елизавета Исакова

ЖЕНЕВА, 15 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Изнасилования и другие виды сексуального насилия в отношении женщин, мужчин и детей массово совершались в Сирии обеими сторонами конфликта, а ряде случаев они расцениваются как преступления против человечности, говорится в первом докладе Независимой комиссии по расследованию в САР, посвященном сексуальному насилию в стране за время конфликта.

Выход беженцев из восточной Гуты. 13 марта 2018
© РИА Новости / Борис Милованов
Более 350 человек покинули Восточную Гуту во время гумпаузы в четверг
Доклад в четверг был представлен "на полях" 37-й сессии Совета ООН по правам человека. Документ охватывает период с марта 2011 по декабрь 2017 года и основывается на 454 интервью с выжившими, жертвами насилия, очевидцами, медицинскими работниками и юристами.

В документе, в частности, указывается о систематическом и массовом насилии, которое совершали служащие сирийской армии. В том числе, изнасилованиях на пунктах досмотра, при обысках домов, в местах лишения свободы, а также групповом изнасиловании. Заключенных мужчин также подвергали пыткам, связанным с сексуальным насилием, насиловали предметами и наносили увечья гениталиям.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Захарова напомнила США о необходимости соблюдать международное право в САР
Эксперты Независимой комиссии обвинили представителей сирийской армией в изнасилованиях ради внушения страха, унижения или наказания. Их масштабность и систематический характер указывают на то, что подобные действия расцениваются как преступления против человечности, отмечают эксперты.

Для вооруженных группировок изнасилования, а также другие виды сексуального насилия, включая насильственнее браки для девочек с боевиками, являлись одним их элементов насаждаемого социального порядка. В частности, боевики "Джебхат ан Нусры*" наносили женщинам "тяжелые психические травмы и увечья", унижали их достоинство, навязывая религиозный дресс-код, лишая права на свободное передвижение. По оценкам экспертов Независимой комиссии, насильственные браки, которые в данном случае также составляют военные преступления, в столь широком масштабе могут быть расценены как преступления против человечности.

Ребенок смотрит в окно автобуса во время эвакуации из осажденного города в Восточной Гуте, Сирия. 13 марта 2018
© REUTERS / Bassam Khabieh
Россия призвала США отказаться от "безответственных планов" по Сирии
Кроме этого, группировками использовалась отдельная судебная система, с помощью которой выносились смертные приговоры представителям сексуальных меньшинств, что является военным преступлением.

Террористы из запрещенной в РФ группировки ИГ* также совершали военные преступления и преступления против человечности, пытая и убивая представителей сексуальных меньшинств. Эксперты комиссии отдельно указали, что в отношении Езидов террористы ИГ* совершили преступление геноцида.

Гуманитарный конвой Красного полумесяца в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Борис Милованов
В Восточную Гуту въезжает колонна из 25 грузовиков с гуманитарной помощью
В заключение, эксперты комиссии призвали международное сообщество "признать, что сирийские правительственные силы и связанные с ними народные ополчения совершали военные преступления и преступления против человечности, включая изнасилования и сексуальное насилие". Признать также, что "члены вооруженных групп совершали военные преступления, включая изнасилования, что ИГ* совершала военные преступления и преступления против человечности, включая использование насильственных браков".

Комиссия также обратилась к СБ ООН передать ситуацию в Международный уголовный суд или облей другой суд высшей инстанции.

*Запрещенные в России террористические организации

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сирия до и после начала боевых действий
Комментировать
Война в Сирии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
pet.g3
Насиловали как и американцы в Ираке?
15:50
15.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена