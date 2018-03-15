Более 350 человек покинули Восточную Гуту во время гумпаузы в четверг

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 15 мар — РИА Новости. Центр по примирению враждующих сторон сумел организовать непрерывный организованный выход мирных жителей из Восточной Гуты во время гуманитарной паузы в четверг, к настоящему моменту район покинули более 350 человек, сообщил журналистам начальник ЦПВС генерал Юрий Евтушенко.

Семнадцатая гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в четверг в 9.00 по местному времени (10.00 мск). Ранее в четверг представитель центра примирения заявлял, что в четверг из Восточной Гуты планируется выход около 100 жителей.

"В результате достигнутых на переговорах с лидерами НВФ в Восточной Гуте договорённостей в ходе гуманитарной паузы в четверг был организован массовый организованный выход мирных жителей. К настоящему моменту более 350 жителей населённого пункта Хамурия покинули район, воспользовавшись гуманитарным коридором", — сказал он.

Таким образом, за время работы гуманитарного коридора подконтрольные боевикам территории в Восточной Гуте смогли покинуть почти 900 человек. Центр по примирению враждующих сторон продолжает вести переговоры о выводе мирных граждан в ежедневном режиме.