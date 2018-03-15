Брифинг Де Мистуры в Совбезе ООН перенесли на пятницу

ООН, 15 мар — РИА Новости. Заседание Совета Безопасности ООН по политическому урегулированию конфликта в Сирии, на котором с докладом выступит спецпосланник всемирной организации Стаффан Де Мистура, состоится в пятницу, 16 марта.

Как сообщили РИА Новости в постпредстве Нидерландов при ООН (страна является действующим председателем СБ ООН), встреча была перенесена на утро пятницы "из-за текущей программы работы".

В четверг СБ ООН обсудит ситуацию в Южном Судане, а далее — ситуацию в Йемене.

В 15.00 (22.00 мск) состоятся неформальные консультации членов СБ ООН по ситуации в Крыму. Встреча в формате Аррия состоится по теме "Российская оккупация в Крыму: роль СБ ООН и посреднических усилий генерального секретаря в реагировании на нарушения Устава ООН и международного права". Ее организаторами выступили пять стран-членов Совета Безопасности ООН: Великобритания, Нидерланды, Польша, США, Швеция.

Изначально регулярное заседание по политическому досье было запланировано на 15-е число. Также 27 марта СБ обсудит гуманитарную ситуацию в стране.

На этой неделе, 12 марта, Совет Безопасности ООН встречался для обсуждения выполнения резолюции 2401 по режиму прекращения огня в Сирии.

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