Эрдоган раскритиковал НАТО за отсутствие поддержки Анкары в Сирии

АНКАРА, 11 мар — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган подверг жесткой критике позицию НАТО по Сирии в связи с тем, что альянс не оказывает поддержку Анкаре в ходе операции в сирийском Африне.

"Как долго в НАТО будут игнорировать происходящее в Сирии? Когда альянс планирует оказать поддержку Турции, чьи границы подвергаются атакам террористов с сирийской территории?… Когда же НАТО проявит себя? Как долго мне придется выступать с подобными призывами?" — сказал Эрдоган, выступая в провинции Болу. Его цитирует агентство Anadolu.

Он добавил, что Анкара не может быть безучастной к происходящему в Сирии с учетом того, что протяженность турецко-сирийской границы составляет 911 километр.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

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