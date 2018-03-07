Эксперт рассказал, что могло спровоцировать крушение Ан-26 в Сирии

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Погодные условия на аэродроме Хмеймим в Сирии, в том числе сдвиг ветра, могли повлиять на крушение самолёта Ан-26, считает бывший пилот Ан-26 и эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета Виктор Галенко.

Российский военно-транспортный самолёт Ан-26 во вторник, 6 марта, потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. На борту самолёта, по последним данным Минобороны РФ, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие Вооружённых сил РФ.

"Серьёзную опасность для воздушных судов, выполняющих полёты на малой высоте, представляет сдвиг ветра – резкое и значительное изменение скорости и/или направления ветра на малом расстоянии. Чаще всего сдвиг ветра вызывается температурной инверсией на малой высоте, когда холодный воздух застаивается в приземном слое, например, в предгорных долинах, а тёплые потоки перемещаются над холодной воздушной массой", — сказал Галенко РИА Новости.

По его словам, в эти дни в Латакии произошло резкое понижение температуры – с 23 до 17 градусов тепла, плюс произошло резкое усиление скорости ветра. "Когда холодный воздух приходит на нагретую подстилающую поверхность, образуется неустойчивая воздушная масса, что влечёт непрогнозируемую смену направления ветра с высотой. Это идеальные условия для сдвига ветра в приземном слое", — пояснил он.

Самолёты типа Ан-26, отметил эксперт, не имеют современных бортовых систем обнаружения сдвига ветра. При этом усиление ветра при таком резком изменении температуры происходит сначала на высоте и только потом достигает земли, отметил он. "Это метеоявление практически не измеряется с земли и не указывается в прогнозах", — считает эксперт.

"Воздушное судно могло попасть как в нисходящий, так и в восходящий поток воздуха. Самолёт становится неуправляемым, внезапно возрастает вертикальная скорость", — сказал Галенко. На этапе захода на посадку значения воздушной скорости и относительной высоты самолёта близки к критическим, и поэтому воздушное судно особенно восприимчиво к неблагоприятному воздействию сдвига ветра, подытожил он.