Эксперт рассказал, что могло спровоцировать крушение Ан-26 в Сирии

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Погодные условия на аэродроме Хмеймим в Сирии, в том числе сдвиг ветра, могли повлиять на крушение самолёта Ан-26, считает бывший пилот Ан-26 и эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета Виктор Галенко.
"Серьёзную опасность для воздушных судов, выполняющих полёты на малой высоте, представляет сдвиг ветра – резкое и значительное изменение скорости и/или направления ветра на малом расстоянии. Чаще всего сдвиг ветра вызывается температурной инверсией на малой высоте, когда холодный воздух застаивается в приземном слое, например, в предгорных долинах, а тёплые потоки перемещаются над холодной воздушной массой", — сказал Галенко РИА Новости.
По его словам, в эти дни в Латакии произошло резкое понижение температуры – с 23 до 17 градусов тепла, плюс произошло резкое усиление скорости ветра. "Когда холодный воздух приходит на нагретую подстилающую поверхность, образуется неустойчивая воздушная масса, что влечёт непрогнозируемую смену направления ветра с высотой. Это идеальные условия для сдвига ветра в приземном слое", — пояснил он.
"Воздушное судно могло попасть как в нисходящий, так и в восходящий поток воздуха. Самолёт становится неуправляемым, внезапно возрастает вертикальная скорость", — сказал Галенко. На этапе захода на посадку значения воздушной скорости и относительной высоты самолёта близки к критическим, и поэтому воздушное судно особенно восприимчиво к неблагоприятному воздействию сдвига ветра, подытожил он.