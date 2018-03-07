Египет соболезнует в связи с крушением Ан-26 в Сирии

КАИР, 7 мар — РИА Новости. МИД Египта выразил соболезнования в связи с крушением военно-транспортного самолета ВКС России в Сирии, в результате которого побили 39 военнослужащих.

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 во вторник днем потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим. На борту самолета, по последним данным Минобороны РФ, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы.

"Арабская Республика Египет в заявлении МИД Египта выражает искренние соболезнования правительству и народу дружественной России в связи с жертвами крушения российского военно-транспортного самолета рядом с базой Хмеймим в провинции Латакия в Сирии, которое привело к гибели 39 человек — всех, кто находился на его борту", — говорится в сообщении египетского внешнеполитического ведомства.