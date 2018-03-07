Не долетел 500 метров: в Сирии потерпел крушение российский Ан-26

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. На борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли.

Крушение произошло при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до ВПП.

"Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность", — отметили в оборонном ведомстве.

Министерство подтвердило, что по самолету не вели огонь. Специальная комиссия изучает все возможные версии произошедшего.

Отмечается также, что во время захода на посадку Ан-26 погодные условия были простыми. Самолет выполнял рейс авиабаза Квайрес (Алеппо) — Хмеймим. Командир экипажа — летчик 1-го класса.

В Минобороны отметили, что налет командира экипажа составлял более 3000 часов, летчик неоднократно выполнял посадки на аэродром Хмеймим.

Как заявил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев, разбившийся в Сирии Ан-26 перед полетом проходил проверку, как это делается всегда.

"По опыту могу сказать, что Ан-26 — надежный военно-транспортный самолет. У него превосходные технические характеристики", — сказал он.

Эта модель воздушного судна предназначена для перевозки грузов на линиях малой и средней протяженности.

Кто был на борту

Все погибшие — российские военнослужащие, среди них 27 офицеров, один из них в звании генерал-майора, а также прапорщики и контрактники, уточнили в оборонном ведомстве.

"Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было", — говорится в сообщении.

Среди погибших — офицер с Камчатки Алексей Труфанов. У него остались жена и дочь.

Губернатор региона Владимир Илюхин выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в катастрофе.

"Трагедия унесла жизни людей, отправившихся в другую страну с благородной целью — борьбы с мировой угрозой", — сказал Илюхин.

Семьям и близким погибших в авиакатастрофе окажут всю необходимую помощь.

Уголовное дело

После крушения Ан-26 Следственный комитет возбудил дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия".

"Для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа. Проводится комплекс необходимых следственных действий, принимаются исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего", — уточнили в СК.

Кроме того, свою проверку начала Главная военная прокуратура.

В свою очередь, Бондарев заявил, что для предотвращения в будущем инцидентов, подобных крушению в Сирии Ан-26, будут приняты все возможные меры.

"Трагедия с Ан-26 обязательно будет тщательно расследована, будут выявлены все причины произошедшего", — отметил он.

Надежная машина

По словам экспертов, Ан-26 зарекомендовал себя как очень надежная машина.

Так, бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушных сил России, генерал-полковник Николай Антошкин заявил, что Ан-26 может применяться в течение 30 лет.

"Даже после этого срока ее ресурс продлевается: на пять или на десять (лет. — Прим. ред.), как того требует ситуация", — добавил он.

Такого же мнения придерживается заслуженный летчик-испытатель России Магомед Толбоев.

"Это великолепный самолет, отработал 60 лет на вооружении, у нас остались единицы. Отличные самолеты, никогда не падали. Что сейчас случилось, сложно сказать", — сказал он.

Как заявил бывший пилот Ан-26 и эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета Виктор Галенко, этот самолет очень надежный и неприхотливый, его разработали специально для полетов с любых аэродромов.

"Машина получилась настолько удачной, что китайцы скопировали его аналог — Xian (Y-7. — Прим. ред.), и он до сих пор производится", — сказал он.

По его словам, самолет в силу своей конструкции очень привередлив к центровке груза.

"Именно нарушение центровки — одна из наиболее частых причин крушения воздушного судна этого типа при заходе на посадку", — отметил он.

Галенко добавил, что возраст самолета не имеет значения, так как все системы управления имеют трехкратное резервирование. Более того, Ан-26 может совершать посадку на одном двигателе и при отказе части оборудования.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>