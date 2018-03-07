РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Не долетел 500 метров: в Сирии потерпел крушение российский Ан-26

Сюжет:
Крушение российского Ан-26 в Сирии (35)
11:5307.03.2018
(обновлено: 11:55 07.03.2018)
74169164
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет Ан-26. Архивное фотоВоенно-транспортный самолет Ан-26. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. На борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли.

Военно-транспортный самолет Ан-26. Архивное фото
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Источник исключил одну из версий крушения Ан-26 в Сирии
Крушение произошло при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до ВПП.

"Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность", — отметили в оборонном ведомстве.

Министерство подтвердило, что по самолету не вели огонь. Специальная комиссия изучает все возможные версии произошедшего.

Отмечается также, что во время захода на посадку Ан-26 погодные условия были простыми. Самолет выполнял рейс авиабаза Квайрес (Алеппо) — Хмеймим. Командир экипажа — летчик 1-го класса.

В Минобороны отметили, что налет командира экипажа составлял более 3000 часов, летчик неоднократно выполнял посадки на аэродром Хмеймим.

Как заявил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев, разбившийся в Сирии Ан-26 перед полетом проходил проверку, как это делается всегда.

"По опыту могу сказать, что Ан-26 — надежный военно-транспортный самолет. У него превосходные технические характеристики", — сказал он.

Эта модель воздушного судна предназначена для перевозки грузов на линиях малой и средней протяженности.

Кто был на борту

Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ в Доме правительства РФ. 1 марта 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Медведев соболезнует семьям и сослуживцам погибших в крушении Ан-26 в Сирии
Все погибшие — российские военнослужащие, среди них 27 офицеров, один из них в звании генерал-майора, а также прапорщики и контрактники, уточнили в оборонном ведомстве.

"Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было", — говорится в сообщении.

Среди погибших — офицер с Камчатки Алексей Труфанов. У него остались жена и дочь.

Губернатор региона Владимир Илюхин выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в катастрофе.

"Трагедия унесла жизни людей, отправившихся в другую страну с благородной целью — борьбы с мировой угрозой", — сказал Илюхин.

Семьям и близким погибших в авиакатастрофе окажут всю необходимую помощь.

Уголовное дело

Военно-транспортный самолет Ан-26
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
В Сирии разбился российский самолет Ан-26. Хроника событий
После крушения Ан-26 Следственный комитет возбудил дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия".

"Для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа. Проводится комплекс необходимых следственных действий, принимаются исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего", — уточнили в СК.

Кроме того, свою проверку начала Главная военная прокуратура.

В свою очередь, Бондарев заявил, что для предотвращения в будущем инцидентов, подобных крушению в Сирии Ан-26, будут приняты все возможные меры.

"Трагедия с Ан-26 обязательно будет тщательно расследована, будут выявлены все причины произошедшего", — отметил он.

Надежная машина

По словам экспертов, Ан-26 зарекомендовал себя как очень надежная машина.

Военно-транспортный самолет Ан-26
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
СПЧ соболезнует после крушения Ан-26 в Сирии
Так, бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушных сил России, генерал-полковник Николай Антошкин заявил, что Ан-26 может применяться в течение 30 лет.

"Даже после этого срока ее ресурс продлевается: на пять или на десять (лет. — Прим. ред.), как того требует ситуация", — добавил он.

Такого же мнения придерживается заслуженный летчик-испытатель России Магомед Толбоев.

"Это великолепный самолет, отработал 60 лет на вооружении, у нас остались единицы. Отличные самолеты, никогда не падали. Что сейчас случилось, сложно сказать", — сказал он.

Как заявил бывший пилот Ан-26 и эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета Виктор Галенко, этот самолет очень надежный и неприхотливый, его разработали специально для полетов с любых аэродромов.

"Машина получилась настолько удачной, что китайцы скопировали его аналог — Xian (Y-7. — Прим. ред.), и он до сих пор производится", — сказал он.

По его словам, самолет в силу своей конструкции очень привередлив к центровке груза.

"Именно нарушение центровки — одна из наиболее частых причин крушения воздушного судна этого типа при заходе на посадку", — отметил он.

Галенко добавил, что возраст самолета не имеет значения, так как все системы управления имеют трехкратное резервирование. Более того, Ан-26 может совершать посадку на одном двигателе и при отказе части оборудования.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Крушение самолёта в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Крушение самолёта в Сирии
Комментировать
Война в Сирии
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
tolik.tsypuschckin
вся Украина радуется,будто это они самолёт сбили.противно читать их СМИ и комментарии в особенности,ни одного даже грустного не нашёл.
12:21
07.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Андрей Волков
Мои соболезнования семьям офицеров.
12:31
07.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена