Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Восточной Гуте

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили Восточную Гуту в контексте резолюции 2401 СБ ООН, отмечена важность решения гуманитарных проблем и борьбы с терроризмом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждалась ситуация в Восточной Гуте в контексте реализации резолюции 2401 Совета Безопасности ООН. Отмечена важность решения гуманитарных проблем и необходимость дальнейшей бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками в этом районе", — говорится в сообщении.

Также президент Турции проинформировал Путина о ходе операции турецких вооруженных сил в Африне.

Отмечается, что в разговоре были затронуты актуальные темы двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных стратегических проектов в сфере энергетики. Также лидеры условились о продолжении контактов на различных уровнях.