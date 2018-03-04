Эрдоган заявил, что у Турции и России нет противоречий по операции в Африне

АНКАРА, 4 мар — РИА Новости. Анкара не имеет проблем с Москвой из-за турецкой военной операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции на борту самолета, возвращаясь из турне по африканским странам.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

"По Африну у нас нет противоречий в Россией. В Идлибе идет процесс по созданию наблюдательных пунктов. На данные момент уже создано 8 таких пунктов. В будущем планируется проведение в Стамбуле трехстороннего саммита (РФ – Турция — Иран), подобного саммиту в Сочи. Там у нас будет возможность оценить и обсудить все вопросы", — цитирует Эрдогана телеканал TRT.

На вопрос о спорах с НАТО по поводу закупок российских зенитных ракетных комплексов С-400 Эрдоган напомнил, что член НАТО Греция также закупила у России ЗРК С-300, однако никаких санкций в отношении Греции не последовало. "Мы не собираемся спрашивать у других, как нам обеспечить безопасность нашей страны", — сказал президент Турции.

Эрдоган вновь раскритиковал США за невыполнение обещаний по отводу сил самообороны сирийских курдов (YPG) из Манбиджа.

"Несмотря на то, что Вашингтон все время нам это обещает во время телефонных переговоров и двусторонних встреч, в действительности сирийское ответвление сепаратистской террористической организации Рабочей партии Курдистана — группировка YPG — из Манбиджа выведена не была. Сейчас президент США Дональд Трамп и его команда снова говорят нам то же самое, но действия не отражают их слов", — заявил турецкий лидер.

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