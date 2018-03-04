Эрдоган заявил, что у Турции и России нет противоречий по операции в Африне

АНКАРА, 4 мар — РИА Новости. Анкара не имеет проблем с Москвой из-за турецкой военной операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции на борту самолета, возвращаясь из турне по африканским странам.
"По Африну у нас нет противоречий в Россией. В Идлибе идет процесс по созданию наблюдательных пунктов. На данные момент уже создано 8 таких пунктов. В будущем планируется проведение в Стамбуле трехстороннего саммита (РФ – Турция — Иран), подобного саммиту в Сочи. Там у нас будет возможность оценить и обсудить все вопросы", — цитирует Эрдогана телеканал TRT.
На вопрос о спорах с НАТО по поводу закупок российских зенитных ракетных комплексов С-400 Эрдоган напомнил, что член НАТО Греция также закупила у России ЗРК С-300, однако никаких санкций в отношении Греции не последовало. "Мы не собираемся спрашивать у других, как нам обеспечить безопасность нашей страны", — сказал президент Турции.
"Несмотря на то, что Вашингтон все время нам это обещает во время телефонных переговоров и двусторонних встреч, в действительности сирийское ответвление сепаратистской террористической организации Рабочей партии Курдистана — группировка YPG — из Манбиджа выведена не была. Сейчас президент США Дональд Трамп и его команда снова говорят нам то же самое, но действия не отражают их слов", — заявил турецкий лидер.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>