Шойгу рассказал, как долго Су-57 находились в Сирии

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Два истребителя пятого поколения Су-57 действительно были в Сирии, но всего два дня; за это время они выполнили программу испытаний, в том числе боевых, заявил журналистам министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Ранее СМИ сообщили о переброске на российскую базу в Хмеймим истребителей пятого поколения Су-57.

"Для меня удивительно, что так заметили, что эти самолеты были в Сирии. Они действительно были там. Были недолго, два дня. За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Было два самолета. Их сопровождали самолеты-лаборатории, и самолеты, которые отслеживали все параметры работы оружия", — сказал Шойгу.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщал ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС России в 2019 году.