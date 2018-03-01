МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу опроверг подлинность обнародованных "фотографий Су-57 в Сирии", отметив, что самолеты были в укрытиях, рядом друг с другом никогда не стояли.

"Что касается различных фотографий со спутников, могу сказать, что уже не 95 год, — такие самолеты никогда вместе не стоят", — сказал Шойгу журналистам.

"Фотографии, которые были опубликованы – не знаю откуда, потому что все самолеты были в укрытиях все это время. Надеюсь, что в этом году мы завершим полный цикл испытаний и это будет еще одним сюрпризом для наших коллег", — добавил он.

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