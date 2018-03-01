Шойгу подтвердил, что Су-57 успешно испытали в Сирии

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Испытания Су-57 в Сирии прошли успешно, самолеты вернулись в Россию неделю назад, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Могу сказать, что испытания прошли успешно. Самолеты вернулись домой еще неделю назад", — сказал он.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщал ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС России в 2019 году.