МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу по дипломатическим каналам направил спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре разъяснение о российских инициативах по Восточной Гуте и Ракке, сообщает военное ведомство.

Де Мистура в понедельник заявлял, что хочет получить больше информации о предложениях Шойгу по различным сирийским темам.

"Министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу по дипломатическим каналам направлено разъяснение специальному представителю генсекретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре о комплексе мероприятий, проводимых по поручению президента России российским Центром примирения враждующих сторон", — говорится в сообщении Минобороны.

В разъяснении говорится, что по поручению президента России Владимира Путина центр совместно с сирийскими властями начинает операцию по эвакуации из Восточной Гуты мирного населения, а также больных и раненых. Для этого, как отметил Шойгу, с 27 февраля ежедневно с 9 до 14 часов в районах населенных пунктов Дума и Арбил (Арбин) вводятся "гуманитарные паузы". На это время сирийские правительственные войска прекращают наносить удары по террористам.

Для пропуска мирных жителей при содействии Сирийского общества Красного полумесяца подготовлен гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин. Для граждан распространяются листовки с указанием маршрутов выхода из анклава и порядка пересечения пропускных пунктов правительственных войск. Оповещение также проводится с помощью громкоговорителей и рассылки смс.

В послании Шойгу особо подчеркивает, что "одновременно предлагается открыть гуманитарные коридоры из Эт-Танфа и Рукбана, а также создать международную комиссию для оценки гуманитарной ситуации в Ракке".

В воскресенье СБ ООН единогласно одобрил резолюцию 2401, которая предусматривает введение на всей территории Сирии режима прекращения огня сроком на 30 дней.