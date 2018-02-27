Глава МИД Британии не исключил нанесения ударов в Сирии из-за химоружия

ЛОНДОН, 27 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не исключил, что его страна может начать наносить удары по правительственным силам в Сирии, если будет доказано применение химического оружия против мирного населения.

"Я думаю, что нам нужно спросить нас самих, как страну… Можем ли мы позволить использовать химоружие беспрепятственно и безнаказанно?.. Я не думаю, что можем", — сказал Джонсон в интервью Би-би-си.

В случае, если подобные действия Дамаска будут доказаны, и "если будет ситуация, в которой действия Великобритании могут быть полезны", Лондон рассмотрит вариант нанесения удара, добавил он.

Ранее независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сирии заявила, что обеспокоена эскалацией насилия в Идлибе и Восточной Гуте, где, возможно, совершаются преступления с использованием боевого хлорина. Госдепартамент США тогда вновь обвинил Москву в том, что она прикрывает Дамаск от ответственности за применение химического оружия. МИД Сирии назвал обвинения в атаках безосновательными.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в понедельник, что Россия ожидает новых вбросов о якобы имевшем место применении химоружия в Сирии для срыва договоренностей о перемирии.

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