В Совфеде рассчитывают, что США поддержат предложения России по Сирии

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россия рассчитывает, что США и страны возглавляемой ими коалиции поддержат предложения о создании в ООН специальной комиссии по ситуации в сирийской Ракке, а также о создании гуманитарных коридоров в районе контролируемого США лагеря беженцев Рукбан в Эт-Танфе, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

"Очень рассчитываем, что США и страны коалиции поймут, что другого реального выхода, как пойти на это, нет. Иначе дальнейшее их упорство или отрицательная реакция сыграет против них", — сказал Серебренников.

Сенатор отметил, что создание гуманитарных коридоров в ряде районов Сирии, в том числе и в Восточной Гуте, поможет остановить потери среди мирного населения.

"Если США выступят против этого, это сыграет против них же, во всем мире их не поймут", — сказал он, добавив, что "разум должен восторжествовать".

"Предложения, озвученные (главой Минобороны РФ) Сергеем Шойгу, своевременные, продуманные и обоснованные, они ведут к снятию напряжённости", — подчеркнул Серебренников.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия предлагает создать гуманитарные коридоры в районе контролируемого США лагеря беженцев Рукбан в сирийском Эт-Танфе, а также на базе ООН и под ее руководством сформировать международную оценочную гуманитарную комиссию по ситуации в сирийской Ракке.