Эксперт объяснил, о чем говорит отправка в Сирию российских Су-57

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Отправка в Сирию четырех истребителей пятого поколения Су-57 может говорить об успешном завершении первого этапа государственных испытания этих машин, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее СМИ сообщили о переброске на российскую базу в Хмеймим еще двух истребителей пятого поколения Су-57, теперь там находятся четыре самолета этой модели. В четверг СМИ, опираясь на данные из социальных сетей, сообщали о приземлении в Хмеймиме двух Су-57. Официального подтверждения этой информации пока нет.

"Сам факт направления четырех Су-57 в Сирию свидетельствует об успешном завершении первого этапа государственных испытаний этих машин и уверенности разработчика – компании "Сухой", а также Минобороны РФ, в том, что даже вдали от российской территории есть все основания рассчитывать на не менее успешную опытно-боевую эксплуатацию российского истребителя пятого поколения в условиях реальной войны", — сказал Коротченко.

По его словам, целей переброски Су-57 в Хмеймим может быть несколько — отработка в реальных боевых условиях новых видов управляемого ракетного и бомбового вооружения, предназначенного для внутрифюзеляжной подвески, тестирование бортового радиолокационного комплекса и подтверждение его тактико-технических характеристик, включая заданную дальность обнаружения по реальным целям.

"Таковыми являются действующие в регионе истребители западной коалиции и, в первую очередь, F-22 ВВС США и F-35, которые поступили на вооружение ВВС Израиля. Также приобретение опыта эксплуатации в условиях Ближнего Востока нового истребителя", — сказал эксперт.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщал ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС России в 2019 году.