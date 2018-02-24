СМИ сообщили о прибытии в Сирию еще двух Су-57

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Еще два истребителя пятого поколения Су-57 прибыли на российскую базу в Хмеймим, теперь там находятся четыре самолета этой модели, пишет Sputnik Arabic со ссылкой на местные СМИ.

New photos showing the additional 2 Russian Su-57 escorted by #RuAF Su-30SM

landing today in the Russian Air Force base in #Khmemeim #Syria



And a photo for the RuAF A-50U #41 Red landing at the AB after a combat mission. pic.twitter.com/FIV8xcpeuJ — Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) 23 февраля 2018 г.

В четверг СМИ со ссылкой на социальные сети сообщали о приземлении в Хмеймиме двух Су-57. Официального подтверждения этой информации нет.

Глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенев, комментируя эту информацию, заявил, что появление передовых российских истребителей в Сирии станет сдерживающими фактором "для самолетов сопредельных государств, которые периодически залетают" на территорию Сирии.

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин в интервью National Interest предположил, что главная цель Су-57 в Сирии заключается в испытании радиолокационного оборудования в условиях, приближенных к боевым.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщал ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС России в 2019 году.