Боевики продолжают обстреливать Дамаск

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Несмотря на заявления "Джейш Аль-Ислам"* о примирении, с территории, подконтрольной этой группировке, продолжаются минометные обстрелы Дамаска, сообщает Центр примирения враждующих сторон в САР.

"Несмотря на заявления "Джейш Аль-Ислам" о примирении, с территории, подконтрольной формированиям этой группировки, продолжаются минометные обстрелы Дамаска", — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркивают, что в течение прошедших суток из районов Восточной Гуты по жилым кварталам Дамаска боевиками выпущена 31 мина.

СБ ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых. Однако вооруженные бандформирования продолжают обстреливать центр и окраины Дамаска.