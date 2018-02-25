Российский МИД рассчитывает на безопасное прохождение гумконвоев в Сирии

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. РФ рассчитывает, что зарубежные покровители антиправительственных формирований в Сирии обеспечат прекращение боев для безопасного прохождения гуманитарных конвоев, говорится в комментарии МИД РФ.

СБ ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

"Рассчитываем, что зарубежные покровители антиправительственных вооруженных формирований наконец выполнят свою часть "домашнего задания" и обеспечат прекращение своими подопечными боевой активности в интересах скорейшего и безопасного прохождения гуманитарных конвоев. Будем за этим внимательно следить", — заявили в МИД РФ.

"Может быть, кто-то этого и не знал либо намеренно игнорировал, но переговоры о прекращении огня с боевиками в восточной Гуте велись, однако они отвергли все предложенные им варианты. Более того, они отказались выпустить мирных граждан, которых используют в качестве "живого щита", из подконтрольных им районов, препятствовали работе гуманитарных коридоров", — напомнили в министерстве.

В министерстве отметили, что в резолюции говорится и о тяжелой гуманитарной ситуации в Ракке, которая стала "прямым следствием боевых действий незаконно находящихся на сирийской территории и ведомых США так называемых "коалиционных сил".

"Подчеркивается задача обеспечения гуманитарного доступа в лагерь внутренне перемещенных лиц Рукбан, чему фактически препятствуют США, в нарушение сирийского суверенитета по сути оккупировавшие в районе населенного пункта Эт-Танф значительные территории под обустройство своей военной базы. Важно, что резолюция призывает в неотложном порядке ускорить на всей территории Сирии гуманитарную деятельность, связанную с разминированием. Подтверждается требование о демилитаризации медицинских учреждений, школ и других гражданских объектов, в которых, как мы знаем, группировки боевиков зачастую размещают свои военные позиции", — заявили в МИД.

В МИД РФ отметили, что резолюция по существу признает, что гуманитарные проблемы охватили не только Восточную Гуту и Идлиб, но и другие регионы страны.

"Помощь должна оказываться беспристрастно и не обусловливаться, как это делают в западных столицах, достижением неких политических целей", — заключили в министерстве.

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