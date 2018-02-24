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Война в Сирии
Война в Сирии

Совбез ООН единогласно принял резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии

22:2024.02.2018
(обновлено: 23:38 24.02.2018)
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© РИА Новости / Flickr МИД РоссииПерейти в фотобанкЗал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-ЙоркЗал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк
© РИА Новости / Flickr МИД России
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ООН, 24 фев — РИА Новости. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии и дальнейшем проведении гуманитарных операций в стране.

Поселение Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии после авиационного и артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Турции. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Источник: в Африне с начала турецкой кампании погибли 187 мирных граждан

Документ требует, чтобы все стороны конфликта "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории САР для обеспечения безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи и проведения медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

В тексте отмечается, что режим прекращения огня не распространяется на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат Ан-Нусры"* и Аль-Каиды* и других лиц и организаций, связанных с ИГ* и "Аль-Каидой"*.

Документ призывает все государства-члены ООН "использовать свое влияние на стороны конфликта для обеспечения соблюдения режима прекращения огня", а также призывает вовлеченные страны "координировать усилия по мониторингу за режимом прекращения огня, основываясь на существующих договоренностях".

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Хейли усомнилась в желании Дамаска соблюдать режим прекращения огня

В резолюции отмечается, "немедленно после начала режима перемирия все стороны должны предоставить безопасный и беспрепятственный еженедельный доступ конвоям ООН и ее партнеров" ко всем областям по запросу. Также подчеркивается, что медицинская эвакуация должна начаться немедленно после старта режима прекращения огня.

Проект резолюции был распространен три недели назад делегациями Швеции и Кувейта. Проект предполагал введение 30-дневного перемирия через 72 часа после принятия резолюции. Через 48 часов после установления режима прекращения огня предписывалось начать доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации. Россия в четверг представила свои поправки, в частности предложила не называть конкретные сроки установления режима прекращения огня, а заявить о необходимости "остановить столкновения как можно скорее". Авторы проекта вынесли его на голосование в пятницу. Однако члены Совета не стали голосовать и продолжали консультации до поздней ночи.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Турецкая военная операция в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Турецкая военная операция в Сирии

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Война в Сирии
Комментарии
19 пользователей оставили 20 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир Белогорский
Уверен в том, что настоящей, прикрытой риторикой о "гуманитарности", целью этого перемирия является предоставление западом террористам возможности передыха, перегруппировки и подтягивания свежих сил. При этом они соблюдать перемирие не будут.
Практика всей борьбы России в Сирии с террористами и деяния укронацистов на Донбассе отчётливо доказывают это.
22:30
24.02.2018
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sergey_efremov
Сейчас запрещенные бармалеи опять обстреляют какой-нибудь рынок, возможно, очередные ряженые будут корчиться с криком "ой, отравил химоружием проклятый Асад по указке Путина", бородатые беременные дети в твиттере выложат фото котика, который голодает в сирии из-за гуманитарной катастрофы,
И, как обычно, американцы внесут резолюцию с осуждением России, как ответственную за гуманитарную катастрофу в Сирии.
22:29
24.02.2018
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