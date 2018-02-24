Совбез ООН единогласно принял резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии

ООН, 24 фев — РИА Новости. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии и дальнейшем проведении гуманитарных операций в стране.

Документ требует, чтобы все стороны конфликта "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории САР для обеспечения безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи и проведения медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

В тексте отмечается, что режим прекращения огня не распространяется на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат Ан-Нусры"* и Аль-Каиды* и других лиц и организаций, связанных с ИГ* и "Аль-Каидой"*.

Документ призывает все государства-члены ООН "использовать свое влияние на стороны конфликта для обеспечения соблюдения режима прекращения огня", а также призывает вовлеченные страны "координировать усилия по мониторингу за режимом прекращения огня, основываясь на существующих договоренностях".

В резолюции отмечается, "немедленно после начала режима перемирия все стороны должны предоставить безопасный и беспрепятственный еженедельный доступ конвоям ООН и ее партнеров" ко всем областям по запросу. Также подчеркивается, что медицинская эвакуация должна начаться немедленно после старта режима прекращения огня.

Проект резолюции был распространен три недели назад делегациями Швеции и Кувейта. Проект предполагал введение 30-дневного перемирия через 72 часа после принятия резолюции. Через 48 часов после установления режима прекращения огня предписывалось начать доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации. Россия в четверг представила свои поправки, в частности предложила не называть конкретные сроки установления режима прекращения огня, а заявить о необходимости "остановить столкновения как можно скорее". Авторы проекта вынесли его на голосование в пятницу. Однако члены Совета не стали голосовать и продолжали консультации до поздней ночи.

* Террористическая организация, запрещенная в России