В Госдепе потребовали немедленного прекращения огня в Сирии

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. США требуют немедленного выполнения резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в Сирии, заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

Совбез ООН накануне единогласно принял резолюцию об установлении на всей сирийской территории 30-дневного перемирия и дальнейшем проведении гуманитарной операции в стране.

"Соединенные Штаты хотят немедленного выполнения резолюции о прекращении огня. Режим Асада и поддерживающие его союзники должны прекратить наступление на Восточную Гуту, а также позволить осуществлять доставку продовольствия и медикаментов нуждающимся невинным мирным жителям", — написала Науэрт в микроблоге в Twitter.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что выполнение принятой Совбезом ООН резолюции по перемирию в Сирии требует договоренности между враждующими сторонами.

* Террористическая организация, запрещенная в России