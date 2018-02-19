Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Особое внимание российский и турецкий лидеры уделили вопросам дальнейшего укрепления взаимодействия в астанинском формате.

"Подтверждена готовность к плотной координации усилий России, Турции и Ирана в целях обеспечения эффективного функционирования зон деэскалации и продвижения политического процесса – в развитие договоренностей, достигнутых на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи", — говорится в сообщении.

Президенты также затронули обстановку на северо-западе Сирии, принимая во внимание турецкую военную операцию в Африне.

Турция проводит операцию в Африне против формирований курдов с 20 января. Дамаск осуждает действия Анкары. Москва призывает стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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