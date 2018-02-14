Появились кадры авиаудара коалиции США по Сирии

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Портал Business Insider опубликовал видео авиаудара международной коалиции во главе с США по проправительственным силам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Инцидент произошел седьмого февраля. На кадрах показан момент уничтожения танка Т-72.

В американском военном ведомстве заявили, что коалиция вместе с "Сирийскими демократическими силами" защищалась от "неспровоцированной атаки". При ударе пострадали 25 ополченцев.

Однако американские СМИ сообщили о "сотнях погибших", в том числе россиянах. В незарегистрированной организации "Другая Россия" сообщили о гибели активиста Кирилла Ананьева, который находился в Сирии в качестве добровольца.

В свою очередь, Дамаск назвал этот авиаудар новым актом агрессии и попыткой поддержки терроризма.

Версия США

В ночь на восьмое февраля коалиция заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" со стороны проправительственных вооруженных формирований. Сообщалось, что коалиция нанесла удары, чтобы "отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ*".

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что инцидент произошел в восьми километрах к востоку от линии разграничения между правительственными войсками и SDF.

Коалиция во главе с США с 2014 года наносит удары по ИГ* в Сирии и Ираке, причем в Сирии действует без разрешения официального Дамаска.

Позиция Москвы

В российском военном ведомстве, в свою очередь, заявили, что ополченцы проводили операцию против "спящей" ячейки ИГ*, когда их атаковала авиация коалиции.

"При выполнении задачи ополченцы подверглись внезапному обстрелу из минометов и РСЗО, после чего по ним нанесли удар вертолеты возглавляемой США "международной коалиции", — добавили в Минобороны.

Источник в МИД опроверг информацию СМИ о гибели в Сирии сотен россиян в результате удара международной коалиции во главе с США.

"Это классическая дезинформация", — заявил собеседник агентства.

Как считает депутат Госдумы Владимир Шаманов, публикуя информацию о погибших при ударе в провинции Дейр-эз-Зор, кто-то "специально сгущает краски".

В Кремле призвали журналистов не руководствоваться ошибочной информацией о якобы гибели россиян и серьезно подходить к описанию таких эпизодов.

Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует вводить законодательные ограничения на частные поездки граждан в Сирию. Он отметил, что различные ведомства, в том числе МИД, практикуют заявления, в которых содержатся предупреждения об опасностях, сопутствующих поездке в ту или иную страну.

США "покупают" союзников

США стремятся установить контроль над значимыми активами в Сирии — в том числе над объектами нефтедобычи и нефтепереработки в районе Дейр-эз-Зора, считает кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев. Это он заявил в эфире радио Sputnik

По его мнению, цель США в Сирии — дестабилизация региона.

"Для этого нужна экономическая основа, деньги, союзники. Но этих союзников США сейчас могут купить только за деньги — никаких некоммерческих союзников у них в регионе не будет", — отметил политолог.

Он отметил, что США не могут вечно финансировать союзников из своего бюджета.

"Поэтому естественно, что они будут всячески защищать нефтепроводы, нефтяные поля, которые у них остались под контролем, и любые попытки проникновения на эти территории будут восприниматься ими болезненно, иногда неадекватно и всегда жестко", — заключил Евстафьев.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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