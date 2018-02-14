Политолог рассказал, как США пытаются "покупать" союзников в Сирии

Издание Business Insider опубликовало видео авиаудара международной коалиции во главе с США по проправительственным силам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
В ночь на минувший четверг коалиция заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (СДС) со стороны проправительственных вооруженных формирований. В заявлении также говорилось о том, что коалиция нанесла удары, "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ*".
По данным Центрального командования США (CENTCOM), инцидент произошел 7 февраля в восьми километрах к востоку от линии разграничения между правительственными войсками Сирии и СДС.
В российском Минобороны, в свою очередь, заявили, что сирийские ополченцы проводили операцию против "спящей" ячейки "Исламского государства"*, когда их атаковала авиация возглавляемой США коалиции.
"При выполнении задачи ополченцы подверглись внезапному обстрелу из минометов и РСЗО, после чего по ним нанесли удар вертолеты возглавляемой США "международной коалиции"", – отметили в Минобороны.
Кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik отметил, что США стремятся установить контроль над значимыми активами в Сирии – в том числе над объектами нефтедобычи и нефтепереработки в районе Дейр-эз-Зора.
"В Сирии США интересует, прежде всего, возможность дестабилизировать регион. Для этого нужна экономическая основа, деньги, союзники. Но этих союзников США сейчас могут купить только за деньги – никаких некоммерческих союзников у них в регионе не будет. Чтобы покупать союзников, которых в дальнейшем можно использовать в любом формате, нужно контролировать некие значимые активы и территории. Чем США и занимаются. В конечном счете США не могут вечно финансировать из своего бюджета этих довольно прожорливых союзников, которые сегодня лояльны, завтра нелояльны. Поэтому естественно, что они будут всячески защищать нефтепроводы, нефтяные поля, которые у них остались под контролем, и любые попытки проникновения на эти территории будут восприниматься ими болезненно, иногда неадекватно и всегда жестко", – сказал Дмитрий Евстафьев.
Коалиция во главе с США с 2014 года наносит удары по ИГ* в Сирии и Ираке, причем в Сирии действует без разрешения официального Дамаска.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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