Эксперт: Россия поддерживает усилия курдов, но и видит вред сепаратизма

Поселение Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии после авиационного и артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Турции

Поселение Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии после авиационного и артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Турции

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Россия поддерживает законные устремления курдов, но считает, что сепаратистские настроения только вредят сирийскому урегулированию, сказал российский востоковед, научный руководитель Института востоковедения РАН и советник спецпредставителя ООН Виталий Наумкин.

"У курдов есть законные требования, которые мы поддерживаем — в обеспечении своих национальных прав, какого-то административного самоуправления. Но с другой стороны, мы исходим из того, что заряды на какие-то избыточные, сепаратистские стремления только вредят и курдам, и Сирии",- сказал Наумкин в ходе брифинга на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Сегодня для России союз с Турцией может быть хорошим инструментом для сирийского урегулирования. Мы помогаем подтолкнуть, развивать мирный процесс, в рамках которого есть место и курдам", — добавил Наумкин.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>