В Кремле усомнились в наличии у Явлинского надежных источников по Сирии

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Кремль считает, что политик Григорий Явлинский не может располагать точными данными о гибели россиян в Сирии, а информация, публикуемая в СМИ, требует верификации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что по вопросу о погибших россиянах в Сирии необходимо обращаться, в первую очередь, в оборонное ведомство.

"Потому что, во-первых, мы оперируем с вами информацией, опубликованной в СМИ. Я не думаю, что у господина Явлинского есть какие-то более надежные источники информации. Но в данном случае мы призываем все-таки не использовать сообщения СМИ, как первоисточник. И, конечно же, все-таки, давайте отдавать себе отчет, что во многих странах мира находится достаточное количество наших соотечественников, россиян. И, конечно, здесь обладать какой-то детальной информацией очень сложно", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о заявлении Явлинского, который попросил Путина разъяснить поступающую информацию о гибели россиян в Сирии.

Он подчеркнул, что при этом публикующиеся данные необходимо проверить.

"Безусловно, вот эти сообщения СМИ, конечно, они нуждаются в верификации", — добавил Песков.

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