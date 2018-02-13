Эрдоган призвал США прекратить в Сирии "театр с ИГ* и снять маски"

АНКАРА, 13 фев — РИА Новости. США должны прекратить "театр" в Сирии с борьбой против террористической группировки ИГ*, которая оборачивается борьбой против Турции, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической группировкой. В свою очередь, Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГ*.

"У нас 911 километров границы с Сирией. Какая у них (США) связь с сирийской границей? Они уже потратили 550 миллионов долларов (на помощь YPG), но сейчас хотят увеличить эту цифру до трех миллиардов. Вы говорите, что боретесь против ИГ*. А сколько вы уничтожили членов ИГ*? Те, кто боролся против ИГ*, сейчас борется против Турции. Ни у кого нет права использовать ИГ* как повод. Пришло время закончить этот театр с ИГ*, пора снять маски", — заявил Эрдоган, выступая перед депутатами правящей Партии справедливости и развития.

"Нам говорят: "если нас ударят, мы жестко ответим". Те, кто это говорит это, никогда в жизни не пробовал османского кулака", — добавил президент Турции.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.