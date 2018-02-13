Эрдоган призвал США прекратить в Сирии "театр с ИГ* и снять маски"

АНКАРА, 13 фев — РИА Новости. США должны прекратить "театр" в Сирии с борьбой против террористической группировки ИГ*, которая оборачивается борьбой против Турции, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
"У нас 911 километров границы с Сирией. Какая у них (США) связь с сирийской границей? Они уже потратили 550 миллионов долларов (на помощь YPG), но сейчас хотят увеличить эту цифру до трех миллиардов. Вы говорите, что боретесь против ИГ*. А сколько вы уничтожили членов ИГ*? Те, кто боролся против ИГ*, сейчас борется против Турции. Ни у кого нет права использовать ИГ* как повод. Пришло время закончить этот театр с ИГ*, пора снять маски", — заявил Эрдоган, выступая перед депутатами правящей Партии справедливости и развития.
"Нам говорят: "если нас ударят, мы жестко ответим". Те, кто это говорит это, никогда в жизни не пробовал османского кулака", — добавил президент Турции.
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