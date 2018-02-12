Более 30 турецких военных погибли с начала операции в Африне

Последствия обстрела турецкими военными поселения Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии

Последствия обстрела турецкими военными поселения Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии

АНКАРА, 12 фев — РИА Новости. Турецкий генеральный штаб сообщил в понедельник о потерях ВС страны с начала операции в сирийском Африне, они составили 31 человека убитыми и 143 ранеными.

"С начала операции "Оливковая ветвь" погиб 31 наш боевой товарищ, 143 получили ранения", — говорится в сообщении генштаба ВС Турции, полученном РИА Новости.

Отмечается, что с начала операции поражено "627 целей террористических организаций PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ (запрещена в РФ), нейтрализовано 1369 террористов".

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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