Курды заявили об уничтожении пяти турков в сирийском Аазазе

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Отряды "Сирийских демократических сил" (SDF), преимущественно составленные из курдов, сообщили, что в воскресенье нанесли удар по позиции турецкой армии в сирийском городе Аазаз, в результате чего погибли пять турецких солдат.

Аазаз расположен на севере Сирии недалеко от Африна, в районе которого продолжается операция турецких военных при участии сирийской вооруженной оппозиции.

"Один из наших спецотрядов смог осуществить операцию глубоко в тылу турецкого захватчика и экстремистских группировок, нанеся удар по военной базе Турции в городе Аазаз", — сообщил сайт SDF.

По заявлению курдов, операция "выполнена успешно", уничтожены артиллерия, обстреливавшая курдские поселки в районе, а также танк и подорвано хранилище снарядов.

"Подтверждено, что убиты пять солдат и еще несколько ранены или убиты", — заявили отряды SDF.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Как сообщили турецкие военные, с начала операции были уничтожены более 1260 боевиков.

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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