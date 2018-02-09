В Минобороны назвали причину разрушения моста в Сирии‍

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. На реке Евфрат на востоке Сирии разрушился мост, который построили российские военные инженеры. Причиной обрушения называется резкое повышение уровня Евфрата из-за открытия шлюзов. Минобороны подозревает, что к этому могли быть причастны США.
По данным издания, 6 января уровень воды в реке неожиданно поднялся на несколько метров, а скорость течения увеличилась в два раза. При этом никаких существенных осадков в регионе не наблюдалось. На следующий день мост разрушился.
"Расследование, проведенное сирийскими специалистами, показало, что резкое изменение водной обстановки произошло из-за преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка, находящейся на территории оппозиционных формирований, подконтрольных "международной коалиции" во главе с США", — пишет газета.
По данным экспертов, технической необходимости во внезапном сбросе воды на плотине не было, так что есть основания полагать, что его устроили с какими-то другими целями.
"Не исключено, что таким варварским способом американской стороной была предпринята попытка чужими руками не допустить укрепления законной власти правительства Сирийской Арабской Республики на левом берегу Евфрата, то есть в районах, где США стремятся нарастить собственное влияние", — сделало вывод Минобороны.
Как строили мост
Российские военные инженеры возвели малый автодорожный разборный мост через Евфрат в конце сентября. На его сооружение ушло менее двух суток, рассказал начальник автодорожной службы Минобороны Владимир Буровцев.
Общая протяженность моста составляла 212 метров, пропускная способность — восемь тысяч машин в сутки, а грузоподъемность — 60 тонн. Мост выдерживал вес тяжелой бронетехники, такой как танки, боевые машины пехоты и реактивные системы залпового огня.
Первого октября мост передали сирийской стороне, чтобы обеспечивать переправу людей, транспорта и различных грузов. По нему также доставляли гуманитарную помошь и эвакуировали раненых. Как отмечает Минобороны, это способствовало значительному улучшению гуманитарной обстановки на левом берегу Евфрата.
Другие мосты в этом районе были разрушены во время боев.
"Плюнули соседу в тарелку"
Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский отметил, что это не первый случай разрушения моста на Евфрате.
Затем, по словам эксперта, из России самолетом доставили понтонно-мостовой парк, которого хватит на два подобных моста.
"Опять навели мост целиком. Сейчас опять — недружественный акт, мягко говоря. Американцы, как говорится, плюнули соседу в тарелку, когда тот отвернулся", — констатировал Мураховский.
Он уточнил, что понтонно-мостовой парк целиком передали сирийской стороне. "На спутниковых снимках, которые я увидел в интернете еще на прошлой неделе, видно, что понтоны приготовлены и с того, и с другого берега. Это часть парка. Сейчас, если моста нет, можно обойтись понтонной переправой. Моторные катера из состава парка будут толкать понтоны. Критического нет ничего", — полагает военный аналитик.
"Желающие могут поинтересоваться — есть видео в интернете. А сирийцы — трудно сказать. По уму, для восстановления там хватит нескольких часов", — заключил Мураховский.
Кому выгодно?
Обрушение моста затруднит правительственным войскам переход на другой берег Евфрата, и в этом заинтересовано большое количество игроков, начиная от малых групп оппозиции, связанных с SDF, и до продолжающих действовать в этом районе отрядов "Исламского государства"*. Такое мнение выразил в эфире радио Sputnik преподаватель ВШЭ, эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов.
* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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