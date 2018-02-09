В Минобороны назвали причину разрушения моста в Сирии‍

Понтонный мост через Евфрат недалеко от Дейр эз-Зора в Сирии

Понтонный мост через Евфрат недалеко от Дейр эз-Зора в Сирии

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. На реке Евфрат на востоке Сирии разрушился мост, который построили российские военные инженеры. Причиной обрушения называется резкое повышение уровня Евфрата из-за открытия шлюзов. Минобороны подозревает, что к этому могли быть причастны США.

О разрушении моста в пригороде Дейр-эз-Зора сообщила газета "Красная звезда" — официальный печатный орган Министерства обороны.

По данным издания, 6 января уровень воды в реке неожиданно поднялся на несколько метров, а скорость течения увеличилась в два раза. При этом никаких существенных осадков в регионе не наблюдалось. На следующий день мост разрушился.

"Расследование, проведенное сирийскими специалистами, показало, что резкое изменение водной обстановки произошло из-за преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка, находящейся на территории оппозиционных формирований, подконтрольных "международной коалиции" во главе с США", — пишет газета.

По данным экспертов, технической необходимости во внезапном сбросе воды на плотине не было, так что есть основания полагать, что его устроили с какими-то другими целями.

"Не исключено, что таким варварским способом американской стороной была предпринята попытка чужими руками не допустить укрепления законной власти правительства Сирийской Арабской Республики на левом берегу Евфрата, то есть в районах, где США стремятся нарастить собственное влияние", — сделало вывод Минобороны.

Как строили мост

Российские военные инженеры возвели малый автодорожный разборный мост через Евфрат в конце сентября. На его сооружение ушло менее двух суток, рассказал начальник автодорожной службы Минобороны Владимир Буровцев.

"В ходе выполнения монтажных работ на нас сверху падали взрывчатые вещества, гранаты. Тем не менее у нас без потерь: ни раненых, ни пострадавших нет. Все было возведено в установленные сроки", — сказал он журналистам.

Общая протяженность моста составляла 212 метров, пропускная способность — восемь тысяч машин в сутки, а грузоподъемность — 60 тонн. Мост выдерживал вес тяжелой бронетехники, такой как танки, боевые машины пехоты и реактивные системы залпового огня.

Первого октября мост передали сирийской стороне, чтобы обеспечивать переправу людей, транспорта и различных грузов. По нему также доставляли гуманитарную помошь и эвакуировали раненых. Как отмечает Минобороны, это способствовало значительному улучшению гуманитарной обстановки на левом берегу Евфрата.

Другие мосты в этом районе были разрушены во время боев.

"Плюнули соседу в тарелку"

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский отметил, что это не первый случай разрушения моста на Евфрате.

"Еще когда шли бои за Дейр-эз-Зор, силы правительственных войск начали переправляться на восточный берег Евфрата, чтобы ударить по террористам во фланг и тыл. И тогда впервые этот мост был сооружен из понтонов. И после того, как SDF ("Сирийские демократические силы". — Прим. ред.) внезапно открыли плотину выше по течению Евфрата, часть этого моста смыло", — сказал он РИА Новости.

Затем, по словам эксперта, из России самолетом доставили понтонно-мостовой парк, которого хватит на два подобных моста.

"Опять навели мост целиком. Сейчас опять — недружественный акт, мягко говоря. Американцы, как говорится, плюнули соседу в тарелку, когда тот отвернулся", — констатировал Мураховский.

Он уточнил, что понтонно-мостовой парк целиком передали сирийской стороне. "На спутниковых снимках, которые я увидел в интернете еще на прошлой неделе, видно, что понтоны приготовлены и с того, и с другого берега. Это часть парка. Сейчас, если моста нет, можно обойтись понтонной переправой. Моторные катера из состава парка будут толкать понтоны. Критического нет ничего", — полагает военный аналитик.

По его словам, российским саперам на то, чтобы навести такой мост, потребовалось бы всего несколько десятков минут.

"Желающие могут поинтересоваться — есть видео в интернете. А сирийцы — трудно сказать. По уму, для восстановления там хватит нескольких часов", — заключил Мураховский.

Кому выгодно?

Обрушение моста затруднит правительственным войскам переход на другой берег Евфрата, и в этом заинтересовано большое количество игроков, начиная от малых групп оппозиции, связанных с SDF, и до продолжающих действовать в этом районе отрядов "Исламского государства"*. Такое мнение выразил в эфире радио Sputnik преподаватель ВШЭ, эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов.

"Данная тактика, связанная с уничтожением объектов инфраструктуры, искусственным созданием техногенных локальных катастроф, уже не раз применялась сторонниками ИГ* с целью улучшения собственного положения на фронтах. Именно эта группировка в наименьшей степени заинтересована в дальнейшем восстановлении социально-экономической инфраструктуры данного региона", — сказал он.

* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>