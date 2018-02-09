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Война в Сирии
Война в Сирии

В Минобороны назвали причину разрушения моста в Сирии‍

12:3409.02.2018
(обновлено: 12:38 09.02.2018)
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© RTПонтонный мост через Евфрат недалеко от Дейр эз-Зора в СирииПонтонный мост через Евфрат недалеко от Дейр эз-Зора в Сирии
© RT

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. На реке Евфрат на востоке Сирии разрушился мост, который построили российские военные инженеры. Причиной обрушения называется резкое повышение уровня Евфрата из-за открытия шлюзов. Минобороны подозревает, что к этому могли быть причастны США.

Ситуация в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Российские военные возвели мост около Дейр-эз-Зора для переброски техники
О разрушении моста в пригороде Дейр-эз-Зора сообщила газета "Красная звезда" — официальный печатный орган Министерства обороны.

По данным издания, 6 января уровень воды в реке неожиданно поднялся на несколько метров, а скорость течения увеличилась в два раза. При этом никаких существенных осадков в регионе не наблюдалось. На следующий день мост разрушился.

"Расследование, проведенное сирийскими специалистами, показало, что резкое изменение водной обстановки произошло из-за преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка, находящейся на территории оппозиционных формирований, подконтрольных "международной коалиции" во главе с США", — пишет газета.

По данным экспертов, технической необходимости во внезапном сбросе воды на плотине не было, так что есть основания полагать, что его устроили с какими-то другими целями. 

"Не исключено, что таким варварским способом американской стороной была предпринята попытка чужими руками не допустить укрепления законной власти правительства Сирийской Арабской Республики на левом берегу Евфрата, то есть в районах, где США стремятся нарастить собственное влияние", — сделало вывод Минобороны.

Как строили мост

Российские военные инженеры возвели малый автодорожный разборный мост через Евфрат в конце сентября. На его сооружение ушло менее двух суток, рассказал начальник автодорожной службы Минобороны Владимир Буровцев.

Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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США в Сирии захватывают "экономические активы", заявили в Минобороны
"В ходе выполнения монтажных работ на нас сверху падали взрывчатые вещества, гранаты. Тем не менее у нас без потерь: ни раненых, ни пострадавших нет. Все было возведено в установленные сроки", — сказал он журналистам.

Общая протяженность моста составляла 212 метров, пропускная способность — восемь тысяч машин в сутки, а грузоподъемность — 60 тонн. Мост выдерживал вес тяжелой бронетехники, такой как танки, боевые машины пехоты и реактивные системы залпового огня.

Первого октября мост передали сирийской стороне, чтобы обеспечивать переправу людей, транспорта и различных грузов. По нему также доставляли гуманитарную помошь и эвакуировали раненых. Как отмечает Минобороны, это способствовало значительному улучшению гуманитарной обстановки на левом берегу Евфрата.

Другие мосты в этом районе были разрушены во время боев.

"Плюнули соседу в тарелку"

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский отметил, что это не первый случай разрушения моста на Евфрате.

Американские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor T. McBride
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"Еще когда шли бои за Дейр-эз-Зор, силы правительственных войск начали переправляться на восточный берег Евфрата, чтобы ударить по террористам во фланг и тыл. И тогда впервые этот мост был сооружен из понтонов. И после того, как SDF ("Сирийские демократические силы". — Прим. ред.) внезапно открыли плотину выше по течению Евфрата, часть этого моста смыло", — сказал он РИА Новости.

Затем, по словам эксперта, из России самолетом доставили понтонно-мостовой парк, которого хватит на два подобных моста.

"Опять навели мост целиком. Сейчас опять — недружественный акт, мягко говоря. Американцы, как говорится, плюнули соседу в тарелку, когда тот отвернулся", — констатировал Мураховский.

Он уточнил, что понтонно-мостовой парк целиком передали сирийской стороне. "На спутниковых снимках, которые я увидел в интернете еще на прошлой неделе, видно, что понтоны приготовлены и с того, и с другого берега. Это часть парка. Сейчас, если моста нет, можно обойтись понтонной переправой. Моторные катера из состава парка будут толкать понтоны. Критического нет ничего", — полагает военный аналитик.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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По его словам, российским саперам на то, чтобы навести такой мост, потребовалось бы всего несколько десятков минут.

"Желающие могут поинтересоваться — есть видео в интернете. А сирийцы — трудно сказать. По уму, для восстановления там хватит нескольких часов", — заключил Мураховский.

Кому выгодно?

Обрушение моста затруднит правительственным войскам переход на другой берег Евфрата, и в этом заинтересовано большое количество игроков, начиная от малых групп оппозиции, связанных с SDF, и до продолжающих действовать в этом районе отрядов "Исламского государства"*. Такое мнение выразил в эфире радио Sputnik преподаватель ВШЭ, эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов.

Американская военная техника в Сирии. Архивное фото
© AP Photo / APTV
Эксперт рассказал, что поможет Сирии противостоять американской агрессии
"Данная тактика, связанная с уничтожением объектов инфраструктуры, искусственным созданием техногенных локальных катастроф, уже не раз применялась сторонниками ИГ* с целью улучшения собственного положения на фронтах. Именно эта группировка в наименьшей степени заинтересована в дальнейшем восстановлении социально-экономической инфраструктуры данного региона", — сказал он.

* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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