Эксперт: в разрушении моста через Евфрат заинтересованы многие игроки

В Сирии обрушился построенный российскими военными мост через Евфрат. В эфире радио Sputnik эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов поделился мнением о том, кто может быть причастен к преднамеренному открытию шлюзов на плотине.

Возведенный российскими военными мост через Евфрат на востоке Сирии был разрушен из-за резкого повышения уровня воды в реке после преднамеренного открытия шлюзов плотины, пишет официальный печатный орган Минобороны России газета "Красная звезда". В военном ведомстве не исключают, что это была попытка США не допустить укрепления законной власти Дамаска на левом берегу реки, говорится в сообщении.

Российские военные специалисты возвели 210-метровый мост в сентябре 2017 года в нескольких километрах от города Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, его предполагалось использовать для переброски военной техники и личного состава на восточный берег реки. Пропускная способность сооружения — восемь тысяч машин в сутки. Оно выдерживало вес тяжелой бронетехники, такой как танки, БМП и реактивные системы залпового огня.

Как сообщает "Красная звезда", 6 января, несмотря на отсутствие в регионе существенных осадков, уровень воды в Евфрате неожиданно поднялся на несколько метров, а скорость течения увеличилась в два раза.

"В результате на следующий день мост был разрушен", — говорится в сообщении.

"Расследование, проведенное сирийскими специалистами, показало, что резкое изменение водной обстановки произошло из-за преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка, находящейся на территории оппозиционных формирований, подконтрольных "международной коалиции" во главе с США", — пишет официальный орган Минобороны.

Как говорится в сообщении, технической необходимости во внезапном сбросе воды на плотине не было.

"По оценке экспертов, есть основания полагать, что сброс был организован с какими-то другими целями. Не исключено, что таким варварским способом американской стороной была предпринята попытка чужими руками не допустить укрепления законной власти правительства САР на левом берегу Евфрата", — пишет газета российского военного ведомства.

В эфире радио Sputnik преподаватель ВШЭ, эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов поделился мнением о том, кто может быть причастен к обрушению моста.

"В том, чтобы максимально затруднить правительственным войскам переход на другой берег Евфрата заинтересовано большое количество игроков, начиная от малых групп оппозиции, связанных с "Сирийскими демократическими силами", до продолжающих действовать в этом регионе отрядов "Исламского государства"*, которые достаточно активно начали действовать в последние несколько недель в Идлибе и по ряду других направлений, оказывая достаточно мощное сопротивление наступлению сирийских войск. Данная тактика, связанная с уничтожением объектов инфраструктуры, искусственным созданием техногенных локальных катастроф, уже не раз применялась сторонниками ИГ* с целью улучшения собственного положения на фронтах. Именно эта группировка в наименьшей степени заинтересована в дальнейшем восстановлении социально-экономической инфраструктуры данного региона", — сказал Григорий Лукьянов.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ

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