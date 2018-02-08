Путин и Эрдоган обсудили возможный саммит Россия - Турция - Иран

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможность встречи лидеров России, Турции и Ирана, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Речь шла о встрече трех президентов. Точная дата пока не определена", — сказал он.

Утром Путин и Эрдоган провели телефонный разговор. Как сообщила пресс-служба Кремля, оба президента отметили значимость совместной работы России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию и рассмотрели перспективы новых контактов.

При этом турецкий телеканал NTV, ссылаясь на источник в администрации турецкого президента, сообщил, что Путин и Эрдоган уже договорились о проведении трехстороннего саммита в Стамбуле.

Россия, Турция и Иран выступают как страны-гаранты мирного процесса в Сирии. Первая встреча их лидеров состоялась в Сочи 22 ноября.

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