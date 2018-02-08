Цветы в память о погибшем летчике майоре Романе Филипове у здания министерства обороны РФ в Москве. 5 февраля 2018

Цветы в память о погибшем летчике майоре Романе Филипове у здания министерства обороны РФ в Москве. 5 февраля 2018

АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 8 фев — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу и другие военачальники простились с погибшим в Сирии летчиком Романом Филиповым. Церемония прошла на подмосковном аэродроме Чкаловский.

"Майор Филипов с честью выполнил свой воинский долг, сохранил верность присяге, принес себя в жертву в борьбе с врагом и тем самым поставил себя в первый ряд лучших защитников Отечества", — подчеркнул заместитель министра обороны Николай Панков.

По словам генерала, имя Филипова "навсегда останется в наших сердцах и сердцах соотечественников". Его вдове и дочери руководство Минобороны пообещало оказывать всемерную поддержку: "его семья, жена Ольга Сергеевна и дочурка, останутся всегда в нашей большой армейской семье".

Бывший главком ВВС Владимир Михайлов заявил, что подвиг летчика буквально потряс людей в России и за ее пределами.

"Им восхищаются сотни тысяч людей. Об этом красноречиво говорят митинги памяти Романа Филипова… Долг перед Родиной, который выполнил Роман Филипов, заслуживает огромного уважения. Мы говорим иногда: "Герои не умирают, герои живут вечно". И Роман будет жить среди нас", — отметил Михайлов.

После траурного митинга под звуки военного марша и в сопровождении почетного караула гроб летчика внесли в самолет Ил-76, который доставит его в Воронеж.

Последний бой

Штурмовик Су-25, который пилотировал Филипов, был сбит 3 февраля при облете зоны деэскалации "Идлиб". Офицер до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Филипов катапультировался, но погиб в бою с террористами, подорвав себя гранатой.

Тело майора удалось вернуть благодаря действиям российской военной разведки и турецких сил. Церемония погребения с отданием воинских почестей состоится 8 февраля в Воронеже. Роману Филипову присвоили звание Героя России, у него остались жена и четырехлетняя дочь.

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