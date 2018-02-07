Эрдоган обвинил Трампа в невыполнении обещаний по Сирии

АНКАРА, 7 фев — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил американского лидера Дональда Трампа в невыполнении обещаний по выводу Сил самообороны курдов (YPG) из сирийского Манбиджа.

"Обама обманул Турцию по вопросу сирийских курдских боевиков в Манбидже, и Трамп следует тем же путем. Трамп сказал нам, что они не могут оставаться там и отправятся на восток от Евфрата. Он признал, что арабы являются настоящими хозяевами Манбиджа. Но то, что он обещал, не выполнено", — сказал Эрдоган журналистам после официального визита в Ватикан и Италию. Его цитирует газета Hurriyet

Он добавил, что в Турции есть много беженцев из Манбиджа, которые хотят вернуться на родину, и "Манбидж найдет своих настоящих хозяев".

Накануне Эрдоган заявил, что после разгрома ИГ* военное присутствие США в Сирии направлено против Турции, России и Ирана.

Противоречия Турции и США

Отношения Турции и США переживают серьезной кризис из-за военной поддержки, оказываемой Вашингтоном YPG, которых Анкара считает террористической организацией.

Власти США открыто называют Силы самообороны курдов своими союзниками и продолжают тренировать местные силы безопасности в Сирии для охраны подконтрольных им территорий. В ответ на это Эрдоган пообещал уничтожить эти отряды.

Кроме того, Эрдоган обвинил Штаты в поставке оружия курдам. В конце января Дональд Трамп заверил, что Вашингтон прекратил эту помощь.

С 20 января Анкара проводит в Африне операцию "Оливковая ветвь" против курдских формирований.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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