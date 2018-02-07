Эрдоган обвинил Трампа в невыполнении обещаний по Сирии

АНКАРА, 7 фев — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил американского лидера Дональда Трампа в невыполнении обещаний по выводу Сил самообороны курдов (YPG) из сирийского Манбиджа.
Он добавил, что в Турции есть много беженцев из Манбиджа, которые хотят вернуться на родину, и "Манбидж найдет своих настоящих хозяев".
Накануне Эрдоган заявил, что после разгрома ИГ* военное присутствие США в Сирии направлено против Турции, России и Ирана.
Противоречия Турции и США
Власти США открыто называют Силы самообороны курдов своими союзниками и продолжают тренировать местные силы безопасности в Сирии для охраны подконтрольных им территорий. В ответ на это Эрдоган пообещал уничтожить эти отряды.
Кроме того, Эрдоган обвинил Штаты в поставке оружия курдам. В конце января Дональд Трамп заверил, что Вашингтон прекратил эту помощь.
С 20 января Анкара проводит в Африне операцию "Оливковая ветвь" против курдских формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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