Во время турецкой военной операции Оливковая ветвь против курдского анклава. Архивное фото

Во время турецкой военной операции Оливковая ветвь против курдского анклава. Архивное фото

АНКАРА, 4 фев — РИА Новости. Анкара расследует, какая страна поставила формированиям курдов оружие, из которого в субботу подбили турецкий танк в сирийском Африне. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Накануне Генштаб Турции сообщил об уничтожении в сирийском Африне турецкого танка и гибели пяти членов его экипажа.

"Мы расследуем обстоятельства гибели пяти наших военнослужащих, выясняем, оружием какой страны был подбит танк. Я только что говорил об этом с главой нашего Генштаба. У нас есть определенные предположения, однако пока преждевременно их оглашать, следует подождать точных результатов. Независимо от того, какая страна передала террористам это оружие, — она действует с ними заодно", — заявил Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре в воскресенье.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с турецкими военными действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Анкары в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью страны. Москва в связи с военной операцией Турции призвала все стороны к сдержанности и уважению суверенитета Сирии.

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