Президенты России и Казахстана обсудили итоги конгресса нацдиалога Сирии

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора отметили, что реализация принятых на конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи решений станет весомым вкладом в урегулирование в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны, Назарбаев поздравил Путина с успешным проведением конгресса в Сочи 30 января.

"Подчеркнуто, что реализация принятых в ходе Конгресса решений станет весомым вкладом в достижение политического урегулирования в Сирии под эгидой ООН. В этом контексте отмечена востребованность продолжения работы в Астанинском формате", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора был затронут также ряд актуальных вопросов дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере современных технологий. Президенты высоко оценили форум "Цифровая повестка дня в эпоху глобализации", прошедшего в Алма-Ате 2 февраля. Также они согласовали график предстоящих контактов.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>