Ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС нанесли 66 ударов крылатыми ракетами в Сирии

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС нанесли в Сирии 66 ударов крылатыми ракетами, каждая из них уничтожила намеченную цель, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, его выступление приведено на сайте МО РФ.

"Он сообщил, что за время операции экипажи Воздушно-космических сил России успешно выполнили 34561 боевой вылет… Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС нанесли 66 ударов крылатыми ракетами, каждая из которых уничтожила намеченную цель", — говорится в сообщении.

Шойгу отметил высокую эффективность, которую показали дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также самолёты оперативно-тактической авиации Су-24М, Су-34 и Су-35С.

"Их современные комплексы наведения позволили точечно поражать объекты боевиков", – подчеркнул он.

Министр обороны также заявил, что "благодаря беспилотной авиации мы полностью владеем обстановкой на всей территории Сирии". Ежедневно в сирийском небе одновременно решают задачи до 70 беспилотных летательных аппаратов, таких как "Форпост" и "Орлан-10".

Руководитель военного ведомства также указал на существенный вклад, который внес в достижение целей операции Военно-морской флот. За время её проведения корабельные группировки совершили 171 боевой поход. Всего кораблями и подводными лодками нанесено 100 высокоточных ударов крылатыми ракетами "Калибр".

"В ходе операции в Сирии мы внимательно изучили применяемые боевиками средства вооружённой борьбы, в том числе иностранного производства, а также самодельные и нестандартные образцы. Выработали эффективные способы борьбы с ними", – подчеркнул Шойгу.

Он также отметил тот факт, что "с начала этого года бандформирования стали массированно использовать против наших военных объектов в Сирии ударные беспилотные летательные аппараты". Для противодействия им выстроена эшелонированная система, включающая в себя комплексы разведки и наблюдения, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

"Хочу подчеркнуть, что практически всё вооружение и военная техника, которые апробировались в ходе операции, показали безотказную работу", – заявил он.

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