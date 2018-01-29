Конгресс в Сочи: сирийские оппозиционеры рассказали о своих ожиданиях

СОЧИ, 29 янв — РИА Новости. Сирийские оппозиционеры, члены различных партий и движений, представители сирийских племён по-разному оценивают запланированный на 30 января конгресс национального диалога Сирии. Кто-то ждёт прорывов, кто-то считает, что за один день прийти к сколь-нибудь значимым результатам не удастся, но практически все согласны, что отказ Сирийского комитета по переговорам (СКП) не ехать на форум в Сочи не повлияет на его результаты или представительность.

К участию в конгрессе приглашены более полутора тысяч человек, которые представляют собой различные политические и этноконфессиональные группы Сирии, в том числе делегаты Дамаска, представители внешней и внутренней оппозиции, старейшины племён. От участия в конгрессе отказались порядка 40 отрядов вооружённой оппозиции, а также СКП, представляющий единую делегацию оппозиции Сирии на переговорах в Женеве.

Основные мероприятия конгресса пройдут в Сочи во вторник, когда в главном медиацентре состоится пленарное заседание конгресса.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы. Конгресс национального диалога Сирии в Сочи — первая с начала конфликта попытка собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

Настоящие сирийцы приехали

Член политбюро оппозиционного сирийского "Совета Джазиры и Евфрата" (представляет интересы арабских племен, живущих на севере Сирии в районах Джазира и Евфрат) Мохаммад Абдуррахман считает, что все силы, которые представляют сирийцев, находятся в Сочи.

"Здесь присутствуют представители всех слоев сирийского общества. Те слои, которые связаны с зарубежными интересами, зависящие от других государств, которые поддерживают терроризм в Сирии, — они не представляют интересы сирийского общества и поэтому здесь не присутствуют. А настоящие сирийцы все сюда приехали — из разных партий и движений", — заявил Рахман.

"Когда крупное государство, такое как РФ, ставшее вторым — даже первым полюсом мировой политики, принимает у себя такое мероприятие, то мы ожидаем прорыва от конгресса. Сирийские власти всегда соблюдают решения РФ", — считает оппозиционер.

Хотя, по мнению независимого участника конгресса историка Сухейля Лаванда, нельзя категорично утверждать, что конгресс репрезентативен. "На 100%, конечно, нет. Но на 75% — да", — сказал он.

По словам историка, отсутствие представителей СКП "никак не повлияет" на проведение конгресса.

С ним согласна лидер платформы "Астана" Ранда Кассис. "СКП — это всего лишь несколько людей, и ни в коем случае их отсутствие не сделает конгресс менее представительным. Здесь собрались столько (различных) сил", — сказала она.

По мнению проживающего в США специалиста по урбанистике Абдуллатифа Мунайира, "несомненно, Россия стремилась к тому, чтобы на конгрессе было представлено всё сирийское общество".

"Это (отказ СКП — ред.) не представляет собой препятствие на пути политического процесса. СКП оправдывается и оправдывается, но они представляют только себя, а не сирийский народ целиком", — заявил он РИА Новости.

Слишком мало времени

В сирийском оппозиционном блоке "Завтра Сирии" сомневаются, что за один день, отведённый на конгресс нацдиалога, участники смогут прийти к реальным договорённостям.

"Информации пока мало, время ограничено — всего один день и более тысячи человек, это не имеет никакого смысла, сомневаюсь, что мы сможем достичь какого-то реального компромисса", — сказал РИА Новости член сирийского оппозиционного блока Инис аль-Креди.

Тем не менее, по словам аль-Креди, в блоке возлагают надежды на сотрудничество с Россией по сирийскому урегулированию.

"Мы надеемся, что Россия, которая уже прилагает много внимания и сил, поможет запустить политический переход. Мы, наконец, заслуживаем настоящей конституции и настоящей политической силы, которая бы заботилась о сирийцах", — добавил он.

Кроме того, как представитель оппозиционного официальному Дамаску блока, аль-Креди выразил неудовольствие, что конгресса форума в Сочи встречают флаги Сирии. "Мы не принимаем этот флаг. Он не представляет всех сирийцев сейчас. Люди разделены, и это то, что я пока заметил", — сказал он.

"Но я надеюсь, что переговоры между (лидером блока) Ахмадом Джарбой и российскими представителями дадут нам больше точности, они должны встретиться сегодня или завтра", — добавил аль-Креди.

Лидер оппозиционной сирийской Партии строительства государства Луай Хусейн считает, что в Сочи на конгресс собрались не все политические силы, но это не страшно, главное — начать диалог.

"Сирийское общество, как и любое другое, должно быть представлено его политическими силами. Если вы меня спросите, представлены ли здесь все политические силы Сирии, то я скажу: нет. Но ничего страшного, это лишь начало, на следующих этапах будут представлены уже все политические силы", — заявил он РИА Новости.

"Мы приехали сюда, чтобы поддержать начало нового политического трека, отличающегося от зашедшей в тупик "Женевы"… Мы должны заложить камень в основание нового политического трека. Это всё, что требуется от этого конгресса", — добавил Хусейн.