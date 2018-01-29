Конгресс нацдиалога Сирии: участники съезжаются в Сочи

СОЧИ, 29 янв — РИА Новости. В понедельник в Сочи начали прибывать участники конгресса национального диалога Сирии, здесь ждут и представителей сирийской оппозиции, и курдов, и международных наблюдателей. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура уже прилетел и проводит консультации с представителями России.
Встречают хлебом, солью и подарками
Признаки приближающегося конгресса, который пройдет 30 января, можно увидеть уже в аэропорту Сочи. Багажная лента и стены аэропорта украшены баннерами "Мир народу Сирии!" на русском, английском и арабском языках.
Первых участников конгресса в аэропорту встречали традиционным русским хлебом с солью под аккомпанемент народных песен. Самолет из Дамаска с первыми участниками конгресса приземлился в Сочи еще вечером в воскресенье. На первом рейсе в Россию прибыли 175 человек, в частности, представители партии "Баас" и Национального прогрессивного фронта.
Сирийских гостей в аэропорту встретил ансамбль, одетый в казачьи народные костюмы. Под аккомпанемент балалайки-контрабаса они исполнили для сирийцев традиционные русские песни "Ай, любы милые гости" и "Ой, боры-боры". Также гостям предложили каравай с солью.
Позже прибыл еще один рейс из Дамаска, на этом самолете прилетели 169 человек — представители профсоюзов и объединений. По данным источника РИА Новости, это самые разные слои сирийского общества: политики, инженеры, служащие, учителя, адвокаты, студенты, ветеринары, портные, парикмахеры, кузнецы.
В числе партий и объединений, которые прибыли в Сочи, представители "Дороги мирных перемен в Сирии", "Национальной партии сирийской молодежи", "Торгового союза Сирии", "Партии социалистического арабского объединения", "Демократического фронта Сирии".
Ждут оппозицию…
Большинство оппозиционеров прилетает в Сочи в понедельник, как и команда ООН, которую возглавляет де Мистура – спецпредставитель генсека ООН уже прибыл в Сочи и проводит первые консультации.
"В самолете — 71 участник конгресса, представляющий различные умеренные оппозиционные группировки Сирии", — сказал он. Постпред РФ отметил, что на борту самолета находятся представители "Движения за плюралистическое общество", "Сирийской национальной конференции" (движение КАМХ), движения "Завтра Сирии" и движения "Национальный блок".
"Несмотря на колоссальное психологическое давление, которое оказывалось на сирийцев со стороны тех, кто стремится к продолжению братоубийственного конфликта в Сирии, чтобы не допустить участия оппозиционеров в сочинском конгрессе, они, тем не менее, нашли в себе мужество, чтобы приехать в Сочи и участвовать в определении будущего своей страны. В их адрес звучали неприкрытые угрозы физической расправы", — добавил Бородавкин.
Несмотря на то, что сирийская комиссия по переговорам (СКП) – одно из ведущих оппозиционных объединений, — а также "правящая" в курдских районах структура официально в конгрессе не участвуют, их представители будут в Сочи, но в индивидуальном порядке, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
По его словам, часть сирийской объединенной оппозиции на индивидуальной основе решила принять участие в конгрессе. "Это касается и "московской группы", которая туда входит, и "каирской группы", и ряда представителей других групп, которые были избраны в объединенную оппозицию в Эр-Рияде", — уточнил он.
А также иностранных представителей
Кроме того, в Сочи ждут и иностранных представителей. По словам Лаврентьева, приглашения были направлены от имени министерства иностранных дел пяти постоянным членам Совета Безопасности ООН (США, Великобритании, Франции и Китаю).
На форум пригласили представителей стран-соседей Сирии — Ирака, Иордании и Ливана, а также Египта, в котором расположена штаб-квартира Лиги арабских государств, и Саудовской Аравии, как основного куратора Организации исламского сотрудничества. "На данный момент все приглашения подтверждены всеми наблюдателями", — заверил Лаврентьев.
Представители общества смогут пообщаться друг с другом
По словам Лаврентьева, главная ценность конгресса в том, что это будет практически первый раз, когда разные слои сирийского общества, в том числе и оппозиционно настроенные, смогут пообщаться друг с другом без посредников.
"На площадке в Астане и площадке в Женеве представлены оппозиция и правительство. Здесь же мы постарались и убедили всех, чтобы на это мероприятие прибыли представители различных слоев сирийского общества, то есть как раз срез всех тех, кто заинтересован в достижении мира. Чтобы посадить их всех вместе и чтобы они посмотрели в глаза друг другу и нашли какое-то понимание", — пояснил Лаврентьев журналистам в Сочи.
"Подготовка к проведению конгресса национального диалога завершена. Сочи готов к проведению этого мероприятия… Все готово, волонтеры и участники, которые будут обеспечивать это мероприятие, они в полной готовности", — резюмировал он.
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