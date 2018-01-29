Конгресс нацдиалога Сирии: участники съезжаются в Сочи

СОЧИ, 29 янв — РИА Новости. В понедельник в Сочи начали прибывать участники конгресса национального диалога Сирии, здесь ждут и представителей сирийской оппозиции, и курдов, и международных наблюдателей. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура уже прилетел и проводит консультации с представителями России.

Встречают хлебом, солью и подарками

Признаки приближающегося конгресса, который пройдет 30 января, можно увидеть уже в аэропорту Сочи. Багажная лента и стены аэропорта украшены баннерами "Мир народу Сирии!" на русском, английском и арабском языках.

Первых участников конгресса в аэропорту встречали традиционным русским хлебом с солью под аккомпанемент народных песен. Самолет из Дамаска с первыми участниками конгресса приземлился в Сочи еще вечером в воскресенье. На первом рейсе в Россию прибыли 175 человек, в частности, представители партии "Баас" и Национального прогрессивного фронта.

Сирийских гостей в аэропорту встретил ансамбль, одетый в казачьи народные костюмы. Под аккомпанемент балалайки-контрабаса они исполнили для сирийцев традиционные русские песни "Ай, любы милые гости" и "Ой, боры-боры". Также гостям предложили каравай с солью.

"Это очень красиво, восхитительно. Надеемся, что сделаем здесь что-то для мира в Сирии", — сказал РИА Новости профессор Тишринского университета в Латакии Жорж Исбер.

Позже прибыл еще один рейс из Дамаска, на этом самолете прилетели 169 человек — представители профсоюзов и объединений. По данным источника РИА Новости, это самые разные слои сирийского общества: политики, инженеры, служащие, учителя, адвокаты, студенты, ветеринары, портные, парикмахеры, кузнецы.

В числе партий и объединений, которые прибыли в Сочи, представители "Дороги мирных перемен в Сирии", "Национальной партии сирийской молодежи", "Торгового союза Сирии", "Партии социалистического арабского объединения", "Демократического фронта Сирии".

Ждут оппозицию…

Большинство оппозиционеров прилетает в Сочи в понедельник, как и команда ООН, которую возглавляет де Мистура – спецпредставитель генсека ООН уже прибыл в Сочи и проводит первые консультации.

Постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин сообщил журналистам, что умеренная оппозиция Сирии, несмотря на психологическое давление и неприкрытые угрозы, вылетела спецбортом из Женевы в Сочи.

"В самолете — 71 участник конгресса, представляющий различные умеренные оппозиционные группировки Сирии", — сказал он. Постпред РФ отметил, что на борту самолета находятся представители "Движения за плюралистическое общество", "Сирийской национальной конференции" (движение КАМХ), движения "Завтра Сирии" и движения "Национальный блок".

"Несмотря на колоссальное психологическое давление, которое оказывалось на сирийцев со стороны тех, кто стремится к продолжению братоубийственного конфликта в Сирии, чтобы не допустить участия оппозиционеров в сочинском конгрессе, они, тем не менее, нашли в себе мужество, чтобы приехать в Сочи и участвовать в определении будущего своей страны. В их адрес звучали неприкрытые угрозы физической расправы", — добавил Бородавкин.

Несмотря на то, что сирийская комиссия по переговорам (СКП) – одно из ведущих оппозиционных объединений, — а также "правящая" в курдских районах структура официально в конгрессе не участвуют, их представители будут в Сочи, но в индивидуальном порядке, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Мы очень сожалеем, что руководство сирийской объединенной оппозиции, которое принимало участие в межсирийских переговорах в Вене под председательством Стаффана де Мистуры, сделало такое заявление о своем нежелании принимать участие в конгрессе. Мы все-таки рассчитываем, что здравый смысл возобладает и руководство сирийской объединенной оппозиции все-таки примет решение прибыть на конгресс. Такая возможность не исключается, и приглашения остаются на столе", — сказал Лаврентьев.

По его словам, часть сирийской объединенной оппозиции на индивидуальной основе решила принять участие в конгрессе. "Это касается и "московской группы", которая туда входит, и "каирской группы", и ряда представителей других групп, которые были избраны в объединенную оппозицию в Эр-Рияде", — уточнил он.

А также иностранных представителей

Кроме того, в Сочи ждут и иностранных представителей. По словам Лаврентьева, приглашения были направлены от имени министерства иностранных дел пяти постоянным членам Совета Безопасности ООН (США, Великобритании, Франции и Китаю).

На форум пригласили представителей стран-соседей Сирии — Ирака, Иордании и Ливана, а также Египта, в котором расположена штаб-квартира Лиги арабских государств, и Саудовской Аравии, как основного куратора Организации исламского сотрудничества. "На данный момент все приглашения подтверждены всеми наблюдателями", — заверил Лаврентьев.

Представители общества смогут пообщаться друг с другом

Все участники конгресса получают памятные знаки: на постаменте, выполненном из уральского малахита и украшенном сирийским гербом с надписью "Сирийская Арабская Республика" на арабском, установлен бронзовый ромб с рукопожатием. Знак посвящён конгрессу и символизирует дружбу и взаимопонимание.

По словам Лаврентьева, главная ценность конгресса в том, что это будет практически первый раз, когда разные слои сирийского общества, в том числе и оппозиционно настроенные, смогут пообщаться друг с другом без посредников.

"На площадке в Астане и площадке в Женеве представлены оппозиция и правительство. Здесь же мы постарались и убедили всех, чтобы на это мероприятие прибыли представители различных слоев сирийского общества, то есть как раз срез всех тех, кто заинтересован в достижении мира. Чтобы посадить их всех вместе и чтобы они посмотрели в глаза друг другу и нашли какое-то понимание", — пояснил Лаврентьев журналистам в Сочи.

Всего было разослано 1600 приглашений, а на конгрессе ждут от 1500 до 1600 участников.

"Подготовка к проведению конгресса национального диалога завершена. Сочи готов к проведению этого мероприятия… Все готово, волонтеры и участники, которые будут обеспечивать это мероприятие, они в полной готовности", — резюмировал он.