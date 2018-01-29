РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Конгресс нацдиалога Сирии: участники съезжаются в Сочи

Сюжет:
Конгресс национального диалога Сирии в Сочи (36)
18:1029.01.2018
(обновлено: 18:20 29.01.2018)
03010
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПлакат с изображением логотипа Конгресса сирийского национального диалога в медиа-центре в СочиПлакат с изображением логотипа Конгресса сирийского национального диалога в медиа-центре в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк

СОЧИ, 29 янв — РИА Новости. В понедельник в Сочи начали прибывать участники конгресса национального диалога Сирии, здесь ждут и представителей сирийской оппозиции, и курдов, и международных наблюдателей. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура уже прилетел и проводит консультации с представителями России.

Эмблема Конгресса сирийского национального диалога в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Конгресс в Сочи поможет диалогу в Женеве, считает внешняя оппозиция САР

Встречают хлебом, солью и подарками

Признаки приближающегося конгресса, который пройдет 30 января, можно увидеть уже в аэропорту Сочи. Багажная лента и стены аэропорта украшены баннерами "Мир народу Сирии!" на русском, английском и арабском языках.

Первых участников конгресса в аэропорту встречали традиционным русским хлебом с солью под аккомпанемент народных песен. Самолет из Дамаска с первыми участниками конгресса приземлился в Сочи еще вечером в воскресенье. На первом рейсе в Россию прибыли 175 человек, в частности, представители партии "Баас" и Национального прогрессивного фронта.

Сирийских гостей в аэропорту встретил ансамбль, одетый в казачьи народные костюмы. Под аккомпанемент балалайки-контрабаса они исполнили для сирийцев традиционные русские песни "Ай, любы милые гости" и "Ой, боры-боры". Также гостям предложили каравай с солью.

Подготовка к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Итоги Конгресса нацдиалога Сирии не определены заранее, заявила Захарова
"Это очень красиво, восхитительно. Надеемся, что сделаем здесь что-то для мира в Сирии", — сказал РИА Новости профессор Тишринского университета в Латакии Жорж Исбер.

Позже прибыл еще один рейс из Дамаска, на этом самолете прилетели 169 человек — представители профсоюзов и объединений. По данным источника РИА Новости, это самые разные слои сирийского общества: политики, инженеры, служащие, учителя, адвокаты, студенты, ветеринары, портные, парикмахеры, кузнецы.

В числе партий и объединений, которые прибыли в Сочи, представители "Дороги мирных перемен в Сирии", "Национальной партии сирийской молодежи", "Торгового союза Сирии", "Партии социалистического арабского объединения", "Демократического фронта Сирии".

Ждут оппозицию…

Большинство оппозиционеров прилетает в Сочи в понедельник, как и команда ООН, которую возглавляет де Мистура – спецпредставитель генсека ООН уже прибыл в Сочи и проводит первые консультации.

Баннер с информацией о проведении Конгресса сирийского национального диалога в аэропорту Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Сирийская оппозиция считает преждевременным говорить о следующем конгрессе
Постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин сообщил журналистам, что умеренная оппозиция Сирии, несмотря на психологическое давление и неприкрытые угрозы, вылетела спецбортом из Женевы в Сочи.

"В самолете — 71 участник конгресса, представляющий различные умеренные оппозиционные группировки Сирии", — сказал он. Постпред РФ отметил, что на борту самолета находятся представители "Движения за плюралистическое общество", "Сирийской национальной конференции" (движение КАМХ), движения "Завтра Сирии" и движения "Национальный блок".

"Несмотря на колоссальное психологическое давление, которое оказывалось на сирийцев со стороны тех, кто стремится к продолжению братоубийственного конфликта в Сирии, чтобы не допустить участия оппозиционеров в сочинском конгрессе, они, тем не менее, нашли в себе мужество, чтобы приехать в Сочи и участвовать в определении будущего своей страны. В их адрес звучали неприкрытые угрозы физической расправы", — добавил Бородавкин.

Несмотря на то, что сирийская комиссия по переговорам (СКП) – одно из ведущих оппозиционных объединений, — а также "правящая" в курдских районах структура официально в конгрессе не участвуют, их представители будут в Сочи, но в индивидуальном порядке, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Памятный подарок участникам Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. 29 января 2018
© РИА Новости / Анастасия Левченко
Участникам конгресса нацдиалога Сирии в Сочи подарили памятный знак
"Мы очень сожалеем, что руководство сирийской объединенной оппозиции, которое принимало участие в межсирийских переговорах в Вене под председательством Стаффана де Мистуры, сделало такое заявление о своем нежелании принимать участие в конгрессе. Мы все-таки рассчитываем, что здравый смысл возобладает и руководство сирийской объединенной оппозиции все-таки примет решение прибыть на конгресс. Такая возможность не исключается, и приглашения остаются на столе", — сказал Лаврентьев.

По его словам, часть сирийской объединенной оппозиции на индивидуальной основе решила принять участие в конгрессе. "Это касается и "московской группы", которая туда входит, и "каирской группы", и ряда представителей других групп, которые были избраны в объединенную оппозицию в Эр-Рияде", — уточнил он.

А также иностранных представителей

Кроме того, в Сочи ждут и иностранных представителей. По словам Лаврентьева, приглашения были направлены от имени министерства иностранных дел пяти постоянным членам Совета Безопасности ООН (США, Великобритании, Франции и Китаю).

На форум пригласили представителей стран-соседей Сирии — Ирака, Иордании и Ливана, а также Египта, в котором расположена штаб-квартира Лиги арабских государств, и Саудовской Аравии, как основного куратора Организации исламского сотрудничества. "На данный момент все приглашения подтверждены всеми наблюдателями", — заверил Лаврентьев.

Баннер с информацией о проведении Конгресса сирийского национального диалога в аэропорту Сочи. 29 января 2018
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
На конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи ожидают от полутора тысяч участников
Все участники конгресса получают памятные знаки: на постаменте, выполненном из уральского малахита и украшенном сирийским гербом с надписью "Сирийская Арабская Республика" на арабском, установлен бронзовый ромб с рукопожатием. Знак посвящён конгрессу и символизирует дружбу и взаимопонимание.

Представители общества смогут пообщаться друг с другом

По словам Лаврентьева, главная ценность конгресса в том, что это будет практически первый раз, когда разные слои сирийского общества, в том числе и оппозиционно настроенные, смогут пообщаться друг с другом без посредников.

"На площадке в Астане и площадке в Женеве представлены оппозиция и правительство. Здесь же мы постарались и убедили всех, чтобы на это мероприятие прибыли представители различных слоев сирийского общества, то есть как раз срез всех тех, кто заинтересован в достижении мира. Чтобы посадить их всех вместе и чтобы они посмотрели в глаза друг другу и нашли какое-то понимание", — пояснил Лаврентьев журналистам в Сочи.

Последние приготовления к конгрессу в Сочи
© РИА Новости / Елена Глушакова
Итоговые документы конгресса нацдиалога Сирии в Сочи передадут ООН
Всего было разослано 1600 приглашений, а на конгрессе ждут от 1500 до 1600 участников.

"Подготовка к проведению конгресса национального диалога завершена. Сочи готов к проведению этого мероприятия… Все готово, волонтеры и участники, которые будут обеспечивать это мероприятие, они в полной готовности", — резюмировал он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия: путь к победе
Сирия: путь к победе

Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена