У сирийских боевиков обнаружили европейское вооружение

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Бойцы сирийской армии нашли у террористов, уничтоженных в районе Эт-Танфа, современную аппаратуру РЭБ европейского производства. Речь идет о базовой радиостанции и устройстве для постановки помех, сообщил Российский центр по примирению враждующих сторон.

Накануне военные во время патрулирования наткнулись на колонну из трех джипов, оснащенных тяжелыми пулеметами. Два автомобиля и пятеро боевиков уничтожили, одной машине удалось скрыться.

Помимо европейской техники, в джипах обнаружили большое количество боеприпасов к стрелковому оружию и экстремистской литературу.

Также там лежали флаги и эмблемы группировки "Силы шахида Ахмада Аль-Абду", "боевики которой проходят подготовку в тренировочном лагере у Эт-Танфа под руководством инструкторов сил специальных операций США в качестве формируемой ими "Новой сирийской армии", говорится в заявлении.

Прорыв боевиков

В центре по примирению враждующих сторон рассказали, что скоро ожидается прорыв боевиков из контролируемой США зоны Эт-Танф на север и северо-восток. Специалисты ссылаются на свидетельства сирийских беженцев, которым удалось покинуть эту зону.

Боевики планируют совершить теракты в провинциях Дамаск, Хомс и Дейр-Эз-Зор, чтобы отвлечь на себя правительственные силы, которые окружили террористов "Джебхат ан-Нусра"* в Идлибе.

Кроме того, российские военные вновь обвинили США в поддержке "проигиловских* группировок… для срыва мирного процесса в Сирии".

В конце декабря начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что американские военные под видом "новой сирийской армии" обучают боевиков на базе в Эт-Танфе. "По данным космической и других видов разведки, на ней находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся", — отметил он.

*Запрещенная в России террористическая организация

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