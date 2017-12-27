США готовят боевиков на базе в Эт-Танфе, рассказали в Генштабе

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Американская база в Эт-Танфе на юге Сирии полностью блокирована правительственными войсками, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

"В Эт-Танфе вся территория блокирована сирийскими войсками по периметру этой 55-километровой зоны. Самое главное — несколько месяцев мы наблюдаем выдвижение оттуда боевиков", — сказал Герасимов в интервью газете "Комсомольская правда".

По его словам, когда контроль был послабее, из района Эт-Танфе выходило даже порядка 350 боевиков.

"Была угроза захвата города Каръятен в Сирии. Мы вовремя приняли меры… Было нанесено поражение, эти силы были разгромлены. Были и пленные из этих лагерей. Ясно, что там идет подготовка. Мало того, там находится лагерь беженцев Рукбан — крупнейший в Сирии", — добавил Герасимов.

В гарнизоне Эт-Танф расположена одна из военных баз США в Сирии, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции для борьбы с ИГ*. Помимо базы в районе Эт-Танф, коалиция США (в основном это американский спецназ) оказывает поддержку "Сирийским демократическим силам" (СДС) в провинциях Ракка, Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что зона, созданная США в Эт-Танфе, абсолютно не нужна.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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