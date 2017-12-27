МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Американская база в Эт-Танфе на юге Сирии полностью блокирована правительственными войсками, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
"В Эт-Танфе вся территория блокирована сирийскими войсками по периметру этой 55-километровой зоны. Самое главное — несколько месяцев мы наблюдаем выдвижение оттуда боевиков", — сказал Герасимов в интервью газете "Комсомольская правда".
По его словам, когда контроль был послабее, из района Эт-Танфе выходило даже порядка 350 боевиков.
"Была угроза захвата города Каръятен в Сирии. Мы вовремя приняли меры… Было нанесено поражение, эти силы были разгромлены. Были и пленные из этих лагерей. Ясно, что там идет подготовка. Мало того, там находится лагерь беженцев Рукбан — крупнейший в Сирии", — добавил Герасимов.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что зона, созданная США в Эт-Танфе, абсолютно не нужна.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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