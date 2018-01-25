Трамп призвал Эрдогана ограничить военные действия в Сирии

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Они обсудили военную операцию в сирийском Африне и борьбу с терроризмом.

Как говорится в сообщении Белого дома, Трамп призвал Эрдогана ограничить операцию в Африне и заявил о необходимости деэскалации.

По словам источника в администрации турецкого лидера, Эрдоган сказал, что цель операции — обеспечить нацбезопасность Турции и зачистить Африн от террористов. Он призвал США прекратить военную поддержку РПК (Рабочей партии Курдистана), PYD (сирийской курдской партии "Демократический союз"), YPG (сил самообороны курдов).

В свою очередь, Трамп потребовал избегать жертв среди мирного населения и принять все меры, чтобы исключить столкновения между американскими и турецкими силами в Сирии.

Кроме того, лидеры двух стран договорились о борьбе с "Исламским государством*", "Аль-Каидой*", Рабочей партией Курдистана и "терроризмом, который спонсируется Ираном" и приветствовали возвращение более ста тысяч сирийских беженцев на родину.

Ошибки в пресс-релизе

После выпуска пресс-релиза Белого дома о прошедших переговорах турецкая газета Hurriyet со ссылкой на источник в администрации Эрдогана сообщила, что документ неточно отражает их содержание.

По словам источника, Трамп не говорил, что озабочен эскалацией насилия из-за операции в Африне.

Он также сообщил, что Эрдоган в ходе разговора напомнил американскому президенту о его обещании прекратить военную помощь силам самообороны сирийских курдов.

Конфронтация с Анкарой не нужна Вашингтону

Как считает эксперт по Ближнему Востоку, преподаватель ВШЭ Григорий Лукьянов, операция в Африне — крайне сложный во всех отношениях проект, предпринятый турецкой стороной.

По его мнению, турецкие военные не добьются серьезных успехов без больших потерь и приложения максимальных усилий.

"Это заставило многих политиков в регионе и за его пределами сомневаться в самой возможности турецкой стороны довести дело до конца. В этой связи заявления президента США отвечают этой конъюнктуре и призваны продемонстрировать миролюбивый настрой США как по отношению к курдам, так и по отношению к турецкой стороне", — отметил он.

Эксперт заявил, что сейчас конфронтация между с Анкарой не нужна Вашингтону.

"В долгосрочной политике Дональда Трампа одной из главных задач продолжает оставаться опора на старых союзников", — подчеркнул Лукьянов.

По его словам, американский президент пытается восстановить отношения с Турцией и направить ее в то русло региональной политики, которое будет более выгодным для США.

Вместе с тем, считает он, кампания в Африне продолжится.

"Эрдоган поставил слишком много на этот проект, на то, чтобы убедить собственный народ и политическое руководство своей страны в том, что задача актуальна, она созрела, и откладывать решение курдской проблемы дальше невозможно", — заключил Лукьянов.

Операция "Оливковая ветвь"

Ситуация вокруг Африна обострилась около недели назад, когда стало известно о намерении Вашингтона создать "пограничные силы безопасности" из формирований "Сирийских демократических сил", состоящих преимущественно из курдов.

Турция резко раскритиковала эти планы и в течение нескольких дней угрожала начать военную операцию, если США не прекратят вооружать курдов. После этого представители Госдепа и Пентагона заявили, что никаких "пограничных сил" создавать не собираются, однако их заверения турецких партнеров по НАТО не удовлетворили.

В субботу Турция начала в Африне операцию "Оливковая ветвь" против курдских группировок. Анкара подчеркнула, что ее действия направлены исключительно на обезвреживание террористов.

Дамаск осудил нападение Турции на Африн, приравняв это к "агрессии".

Россия из соображений безопасности передислоцировала из региона группу Центра примирения враждующих сторон и военной полиции. В Минобороны считают, что к сложившейся ситуации привели действия США, которые поставляли вооружение проамериканским формированиям.

*террористическая группировка, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

