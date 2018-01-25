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Война в Сирии
Война в Сирии

Трамп призвал Эрдогана ограничить военные действия в Сирии

Сюжет:
Военная операция Турции в Африне (136)
12:1625.01.2018
4570116
© Sputnik Türkiye / Hikmet DurgunТурецкая военная техника, используемая в операции в АфринеТурецкая военная техника, используемая в операции в Африне
© Sputnik Türkiye / Hikmet Durgun

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Они обсудили военную операцию в сирийском Африне и борьбу с терроризмом.

Турецкие военные в провинции Хатай
© REUTERS / Umit Bektas
Турция расширит военную операцию за пределы Африна, заявил Эрдоган
Как говорится в сообщении Белого дома, Трамп призвал Эрдогана ограничить операцию в Африне и заявил о необходимости деэскалации.

По словам источника в администрации турецкого лидера, Эрдоган сказал, что цель операции — обеспечить нацбезопасность Турции и зачистить Африн от террористов. Он призвал США прекратить военную поддержку РПК (Рабочей партии Курдистана), PYD (сирийской курдской партии "Демократический союз"), YPG (сил самообороны курдов).

В свою очередь, Трамп потребовал избегать жертв среди мирного населения и принять все меры, чтобы исключить столкновения между американскими и турецкими силами в Сирии.

Кроме того, лидеры двух стран договорились о борьбе с "Исламским государством*", "Аль-Каидой*", Рабочей партией Курдистана и "терроризмом, который спонсируется Ираном" и приветствовали возвращение более ста тысяч сирийских беженцев на родину.

Ошибки в пресс-релизе

Турецкая военная техника, используемая в операции в Африне
© Sputnik Türkiye / Hikmet Durgun
Востоковед о турецкой операции в Сирии: курды неплохо организованы
После выпуска пресс-релиза Белого дома о прошедших переговорах турецкая газета Hurriyet со ссылкой на источник в администрации Эрдогана сообщила, что документ неточно отражает их содержание.

По словам источника, Трамп не говорил, что озабочен эскалацией насилия из-за операции в Африне.

Он также сообщил, что Эрдоган в ходе разговора напомнил американскому президенту о его обещании прекратить военную помощь силам самообороны сирийских курдов.

Конфронтация с Анкарой не нужна Вашингтону

Как считает эксперт по Ближнему Востоку, преподаватель ВШЭ Григорий Лукьянов, операция в Африне — крайне сложный во всех отношениях проект, предпринятый турецкой стороной.

Флаг Турции в Стамбуле. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МИД Турции заявил, что США предложили создать в Сирии зону безопасности
По его мнению, турецкие военные не добьются серьезных успехов без больших потерь и приложения максимальных усилий.

"Это заставило многих политиков в регионе и за его пределами сомневаться в самой возможности турецкой стороны довести дело до конца. В этой связи заявления президента США отвечают этой конъюнктуре и призваны продемонстрировать миролюбивый настрой США как по отношению к курдам, так и по отношению к турецкой стороне", — отметил он.

Эксперт заявил, что сейчас конфронтация между с Анкарой не нужна Вашингтону.

"В долгосрочной политике Дональда Трампа одной из главных задач продолжает оставаться опора на старых союзников", — подчеркнул Лукьянов.

Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В ПАСЕ призвали Турцию остановить операцию в Сирии
По его словам, американский президент пытается восстановить отношения с Турцией и направить ее в то русло региональной политики, которое будет более выгодным для США.

Вместе с тем, считает он, кампания в Африне продолжится.

"Эрдоган поставил слишком много на этот проект, на то, чтобы убедить собственный народ и политическое руководство своей страны в том, что задача актуальна, она созрела, и откладывать решение курдской проблемы дальше невозможно", — заключил Лукьянов.

Операция "Оливковая ветвь"

Ситуация вокруг Африна обострилась около недели назад, когда стало известно о намерении Вашингтона создать "пограничные силы безопасности" из формирований "Сирийских демократических сил", состоящих преимущественно из курдов.

Турция резко раскритиковала эти планы и в течение нескольких дней угрожала начать военную операцию, если США не прекратят вооружать курдов. После этого представители Госдепа и Пентагона заявили, что никаких "пограничных сил" создавать не собираются, однако их заверения турецких партнеров по НАТО не удовлетворили.

Боец сирийской оппозиции фотографирует колонну турецких солдат около сирийской границы. Архивное фото
© AFP 2018 / Bulent Kilic
Турция предлагает Пентагону капитулировать
В субботу Турция начала в Африне операцию "Оливковая ветвь" против курдских группировок. Анкара подчеркнула, что ее действия направлены исключительно на обезвреживание террористов.

Дамаск осудил нападение Турции на Африн, приравняв это к "агрессии".

Россия из соображений безопасности передислоцировала из региона группу Центра примирения враждующих сторон и военной полиции. В Минобороны считают, что к сложившейся ситуации привели действия США, которые поставляли вооружение проамериканским формированиям.

*террористическая группировка, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Турецкая военная операция в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Турецкая военная операция в Сирии

 

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Война в Сирии
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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se7ka
я не пойму: америка на каком материке- евразия или материк-самоубийца им. Йеллоустоуна? вот и сидите ровно у себя там,призыватели
14:26
25.01.2018
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МУДРЫЙ СТАРЕЦ
...Я, конечно, не силен в ближневосточных тонкостях, но почти уверен, что потрещали два президента по телефону и разошлись, каждый при своем - что делали раньше, то и будут делать дальше...
14:20
25.01.2018
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Михаил Романов
Эрдоган не МИД и Генштаб России. Это наши только успевают эвакуироваться и бошки пригибать во время обстрела союзника (или нет?). Тут усе намного проще- "пацан сказал-пацан сделал/ бомбанул куда ему надо.
13:45
25.01.2018
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Сергей Евсеев
Ушатает Трамп Эрдогана и опять Россия в одиночку будет мучаться в Сирии...
12:56
25.01.2018
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