Трамп призвал Эрдогана ограничить военные действия в Сирии

Турецкая военная техника, используемая в операции в Африне. Архивное фото

Турецкая военная техника, используемая в операции в Африне. Архивное фото

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана ограничить военную операцию в сирийском Африне, говорится в сообщении Белого дома.

"Он (американский президент — Прим.ред.) призвал Турцию к деэскалации, ограничению военной операции и избеганию жертв среди мирного населения", — говорится в опубликованном сообщении.

Кроме того, Трамп призвал Эрдогана принять все необходимые меры, чтобы избежать возможного столкновения между американскими и турецкими силами в Сирии.

Турецкие военные на прошлой неделе приступили к операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в Африне, которых Анкара считает террористическими и которых поддерживает Вашингтон.

Сирийские власти осудили действия турецких военных в Африне. В Дамаске отметили, что регион является неотъемлемой частью Сирии. Россия, в свою очередь, призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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