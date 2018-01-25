Трамп призвал Эрдогана ограничить военные действия в Сирии

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана ограничить военную операцию в сирийском Африне, говорится в сообщении Белого дома.
Кроме того, Трамп призвал Эрдогана принять все необходимые меры, чтобы избежать возможного столкновения между американскими и турецкими силами в Сирии.
Турецкие военные на прошлой неделе приступили к операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в Африне, которых Анкара считает террористическими и которых поддерживает Вашингтон.
Сирийские власти осудили действия турецких военных в Африне. В Дамаске отметили, что регион является неотъемлемой частью Сирии. Россия, в свою очередь, призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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