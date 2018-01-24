Железняк прокомментировал заявления США по химатакам в Сирии

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. США продемонстрировали полное отсутствие желания разбираться в том, кто на самом деле применяет химическое оружие в Сирии, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сирийские власти в понедельник якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте. Ранее в госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие". В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами.
"Отказавшись даже ознакомиться с текстом российской резолюции ООН о новом механизме расследования химатак, США продемонстрировали полное отсутствие желания разбираться в том, кто на самом деле применяет химическое оружие в Сирии", — цитирует Железняка его пресс-служба.
Парламентарий отметил, что Вашингтон продолжает бездоказательно настаивать на виновности официального Дамаска, несмотря на то, что химоружие в Сирии было уничтожено 4 года назад под международным наблюдением.
По его словам, Россия демонстрирует высокий уровень ответственности, предложив создать на базе СБ ООН независимую международную структуру, которая бы объективно расследовала случаи применения химоружия с использованием точных современных методик.
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