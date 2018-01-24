Железняк прокомментировал заявления США по химатакам в Сирии

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. США продемонстрировали полное отсутствие желания разбираться в том, кто на самом деле применяет химическое оружие в Сирии, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН во вторник заявил, что Россия предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия и подготовила соответствующий проект резолюции. США выступают против предложения РФ по созданию нового механизма расследований, но готовы прямо сейчас восстановить Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР), отметила постпред США при ООН Никки Хейли.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сирийские власти в понедельник якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте. Ранее в госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие". В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами.

"Отказавшись даже ознакомиться с текстом российской резолюции ООН о новом механизме расследования химатак, США продемонстрировали полное отсутствие желания разбираться в том, кто на самом деле применяет химическое оружие в Сирии", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Парламентарий отметил, что Вашингтон продолжает бездоказательно настаивать на виновности официального Дамаска, несмотря на то, что химоружие в Сирии было уничтожено 4 года назад под международным наблюдением.

"При этом США закрывают глаза на действия террористов, использующих химоружие против мирных граждан. Это саморазоблачение американской стороны говорит о том, что США продолжают политику двойных стандартов и не оставляют цели свержения законного сирийского правительства. Вашингтон играет на внутренних противоречиях, усиливая дестабилизацию внутри Сирии и пытаясь помешать межсирийскому диалогу, намеченному в Сочи", — считает депутат.

По его словам, Россия демонстрирует высокий уровень ответственности, предложив создать на базе СБ ООН независимую международную структуру, которая бы объективно расследовала случаи применения химоружия с использованием точных современных методик.

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