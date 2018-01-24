Рябков назвал заявления США по последней химатаке в Сирии провокацией

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал провокацией бездоказательные заявления США по последней химической атаке в Сирии, прозвучавшие накануне конгресса сирийского нацдиалога в Сочи.

"Каждый раз, когда происходят или готовятся важные политические события, которые повышают шансы на урегулирование ситуации в Сирии и вокруг нее политическими средствами, с американской стороны происходят информационные вбросы, ведутся мероприятия, подобные вчерашнему парижскому заседанию, где группа стран согласовала шаги, не имеющие ничего общего с задачей реальной работы по расследованию случаев применения химоружия. США идут на прямые провокации", — сказал Рябков РИА Новости, отвечая на вопрос, можно ли считать случайным, что заявления США о возможной причастности РФ к химатаке в Восточной Гуте прозвучали в преддверии проведения конгресса нацдиалога Сирии в Сочи.

Конгресс сирийского нацдиалога состоится 29-30 января в Сочи. Ожидается, что в форуме примут участие более 1,5 тысячи представителей сирийского общества.

"И на этот раз очередная порция бездоказательных обвинений Дамаска в применении хлора против гражданского населения выдвинута не просто бездоказательно, а абсолютно безапелляционно, тоном, который не допускает, чтобы кто бы то ни было выдвинул возражения или сомнения в американской правоте. Это тоже саморазоблачительный для США момент. Мы все это видим и именно так к этому относимся", — подчеркнул российский дипломат.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее заявил, что сирийские власти в понедельник якобы применили химическое оружие против гражданского населения, при этом глава госдепартамента возложил ответственность за это на Москву. Во вторник в связи с инцидентом по инициативе российской стороны был созван Совет Безопасности. В ходе заседания представитель США, которые обладают правом вето, заявила, что Вашингтон не поддержит российский проект резолюции по механизму расследования.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>