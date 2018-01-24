Рябков назвал заявления США по химатакам в Сирии неприемлемыми

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Москва считает неприемлемыми последние заявления США по ситуации с химатакой в Сирии, на такой основе мы работать с Вашингтоном не можем, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Так он прокомментировал слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о возможной причастности Москвы к последней химатаке в Восточной Гуте. По словам Рябкова, эти заявления, а также отказ США сотрудничать с РФ по созданию механизма расследования химических инцидентов в Сирии, являются продолжением более масштабной политики "сдерживания", которую осуществляет Вашингтон в отношении РФ.

"Все это в совокупности и каждый элемент по отдельности для нас абсолютно неприемлемы. На такой основе мы работать с США не можем", — сказал Рябков.

"Мы призываем американцев отказаться от своих устремлений навязывать собственную волю нам и членам международного сообщества, даже не вникая в суть тех предложений и идей, которые мы выдвигаем", — добавил замглавы МИД РФ.

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