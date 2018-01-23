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Война в Сирии
Война в Сирии

Эрдоган рассказал, как и когда завершится операция "Оливковая ветвь"

Сюжет:
Военная операция Турции в Африне (103)
10:4723.01.2018
(обновлено: 12:41 23.01.2018)
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© REUTERS / Murat Cetinmuhurdar/Presidential PalaceПрезидент Турции Тайип Эрдоган выступает на церемонии в Анкаре, Турция. 22 января 2018Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на церемонии в Анкаре, Турция. 22 января 2018
© REUTERS / Murat Cetinmuhurdar/Presidential Palace

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Анкара уведомила другие стороны о начале операции в сирийском Африне, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. По его словам, операция закончится тогда, когда будут достигнуты поставленные цели.

Бойцы Свободной сирийской армии обстреливают позиции курдов в районе Африна, Сирия. 20 января 2018
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
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Ее главная цель — дать отпор террористам, отметил он.

Также Эрдоган заявил о постоянных провокациях с севера Сирии в отношении Турции и сообщил, что накануне область Хатай (на юге Турции — прим. ред.) подверглась ракетному обстрелу, есть жертвы.

"Это не останется без ответа, и они высокую плату заплатят, мы настроены решительно. Ни шагу назад от Африна. Мы об этом и с нашими российскими друзьями говорили, и с другими силами коалиции", — сказал глава Турции.

Кроме того, Эрдоган раскритиковал заявление Госдепартамента, который призвал ограничить операцию в Африне масштабами и сроками. Турецкий лидер призвал Вашингтон "начать с себя".

"Я спрашиваю: а в Афганистане, в Ираке ваши сроки закончились? Вы все еще там находитесь. Это не высчитывается математически", — заявил Эрдоган.

Оливковая ветвь против сирийских курдов: Турция начала военную операцию в Африне
© Ruptly
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Он подчеркнул, что Турция "не зарится на чужие земли" и проводит операцию в Сирии не против курдов, а для предотвращения создания террористического коридора.

По словам президента, успех операции обеспечит стабильность и безопасность на южных границах страны.

В свою очередь, вице-премьер страны Бекир Боздаг заявил, что Турция не давала обещаний России и другим странам ограничить операции против террористов в Сирии районом Африна.

"Наша цель — зачистить Африн от террористов и превратить его в безопасную зону. Если Турция захочет начать операцию в другом месте, это будет другая тема и другой разговор", — сказал он.

Силы США патрулируют окраину сирийского города Манбий в провинции Алеппо
© AP Photo / Arab 24 network
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Он заверил, что операция идет успешно. Боздаг также отметил, что для Турции важно получить поддержку от международного сообщества.

Главным условием продолжения сотрудничества Анкары и Вашингтона он назвал прекращение поставок американского оружия сирийским курдам. Также они должны вернуть уже переданное оружие.

"Наше самое естественное право — ждать этого от наших союзников", — сказал Боздаг.

Серьезный региональный конфликт

Как считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов, цели, которые изначально были заявлены Турцией, носили противоречивый характер.

"По мере развития событий, становится ясно, что они разработали и утвердили планы продвижения в зону на 30 километров и перекрытие сирийско-турецкой границы", — отметил он.

Вид на город Анкара. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Эксперт напомнил, что Анкара впервые после 1974 года начала военную операцию на территории сопредельного государства. По его словам, Турция входит в состав международной коалиции, возглавляемой США, и не имеет мандата на агрессию.

"А Дамаск считает эту акцию агрессией. И, кроме того: как долго они будут находиться в зоне 30 километров? Идут бои, они достаточно жестокие, сирийские курды уже наносят удары по сопредельным турецким провинциям. И может разгореться серьезный региональный очаг", — заявил политолог.

© AFP 2018 / Bulent KilicБоецы сирийской оппозиции и турецкие солдаты около сирийской границы в Хассе, провинция Хатай. 22 января 2018
© AFP 2018 / Bulent Kilic
Боецы сирийской оппозиции и турецкие солдаты около сирийской границы в Хассе, провинция Хатай. 22 января 2018

По его мнению, главная задача — как можно скорее завершить операцию.

Флаги стран-участниц на саммите НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Но что считать ее завершением? Здесь много неясностей. Суть проблемы в том, что разгорается серьезный региональный конфликт. И Турция может потерпеть неудачу в этой операции", — заключил Тарасов.

Операция "Оливковая ветвь"

Ситуация вокруг Африна обострилась около недели назад, когда стало известно о планах Вашингтона создать "пограничные силы безопасности" на севере Сирии из формирований "Сирийских демократических сил", которые состоят преимущественно из курдов.

Турция выступила с резкой критикой таких планов и в течение нескольких дней угрожала начать военную операцию, если США не прекратят вооружать курдов.

После этого представители Госдепа и Пентагона заявили, что никаких "пограничных сил" создавать не планируется, однако заверения Вашингтона турецких партнеров по НАТО не удовлетворили.

Сирийский военнослужащий в аэропорту Абу-Дхоу в провинции Идлиб, Сирия. 21 января 201
© Фото : SANA
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В субботу Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в Африне против курдских группировок. Анкара подчеркнула, что ее действия направлены исключительно против террористов.

Дамаск осудил нападение Турции, приравняв это к "агрессии".

Россия из соображений безопасности передислоцировала из региона группу Центра примирения враждующих сторон и военной полиции. В Минобороны считают, что к сложившейся ситуации привели действия США, которые поставляли вооружение проамериканским формированиям.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Турецкая военная операция в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Турецкая военная операция в Сирии
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Война в Сирии
Комментарии
10 пользователей оставили 13 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Валерий Малышкин
Россия тоже не давала никаких обещаний, наоборот предупреждала (вспоминая сбитый российский самолет)
10:59
23.01.2018
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Лев Москвин
К сожалению дело идет к большой войне. Турция и Амеры не собираются слушать указания России, Сирии и ООН. Наши протесты, как лай дворовых собак - собаки лают, а караван идет... Они делают то, что считают нужным и нам придется или уступить и сдать Асада, или ввязаться в настоящую войну. Но в войну мы вступить не готовы, т.к. деньги и виллы элиты находятся за бугром, а экономика страны того и гляди рассыпется в клочья. В деревнях такая безнадега - работы нет, газа нет, отопление дровами, удобства на улице и дороги в основном грунтовые...
11:47
23.01.2018
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