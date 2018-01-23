МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Анкара уведомила другие стороны о начале операции в сирийском Африне, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. По его словам, операция закончится тогда, когда будут достигнуты поставленные цели.
Также Эрдоган заявил о постоянных провокациях с севера Сирии в отношении Турции и сообщил, что накануне область Хатай (на юге Турции — прим. ред.) подверглась ракетному обстрелу, есть жертвы.
"Это не останется без ответа, и они высокую плату заплатят, мы настроены решительно. Ни шагу назад от Африна. Мы об этом и с нашими российскими друзьями говорили, и с другими силами коалиции", — сказал глава Турции.
Кроме того, Эрдоган раскритиковал заявление Госдепартамента, который призвал ограничить операцию в Африне масштабами и сроками. Турецкий лидер призвал Вашингтон "начать с себя".
"Я спрашиваю: а в Афганистане, в Ираке ваши сроки закончились? Вы все еще там находитесь. Это не высчитывается математически", — заявил Эрдоган.
По словам президента, успех операции обеспечит стабильность и безопасность на южных границах страны.
В свою очередь, вице-премьер страны Бекир Боздаг заявил, что Турция не давала обещаний России и другим странам ограничить операции против террористов в Сирии районом Африна.
"Наша цель — зачистить Африн от террористов и превратить его в безопасную зону. Если Турция захочет начать операцию в другом месте, это будет другая тема и другой разговор", — сказал он.
Главным условием продолжения сотрудничества Анкары и Вашингтона он назвал прекращение поставок американского оружия сирийским курдам. Также они должны вернуть уже переданное оружие.
"Наше самое естественное право — ждать этого от наших союзников", — сказал Боздаг.
Серьезный региональный конфликт
Как считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов, цели, которые изначально были заявлены Турцией, носили противоречивый характер.
"По мере развития событий, становится ясно, что они разработали и утвердили планы продвижения в зону на 30 километров и перекрытие сирийско-турецкой границы", — отметил он.
"А Дамаск считает эту акцию агрессией. И, кроме того: как долго они будут находиться в зоне 30 километров? Идут бои, они достаточно жестокие, сирийские курды уже наносят удары по сопредельным турецким провинциям. И может разгореться серьезный региональный очаг", — заявил политолог.
По его мнению, главная задача — как можно скорее завершить операцию.
Операция "Оливковая ветвь"
Ситуация вокруг Африна обострилась около недели назад, когда стало известно о планах Вашингтона создать "пограничные силы безопасности" на севере Сирии из формирований "Сирийских демократических сил", которые состоят преимущественно из курдов.
Турция выступила с резкой критикой таких планов и в течение нескольких дней угрожала начать военную операцию, если США не прекратят вооружать курдов.
После этого представители Госдепа и Пентагона заявили, что никаких "пограничных сил" создавать не планируется, однако заверения Вашингтона турецких партнеров по НАТО не удовлетворили.
Дамаск осудил нападение Турции, приравняв это к "агрессии".
Россия из соображений безопасности передислоцировала из региона группу Центра примирения враждующих сторон и военной полиции. В Минобороны считают, что к сложившейся ситуации привели действия США, которые поставляли вооружение проамериканским формированиям.
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